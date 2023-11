Infertilidad: ¿Cómo se vive y se trata actualmente?

En entrevista con "Martha Debayle en W", José Antonio Gutiérrez Frush, ginecólogo, obstetra y biólogo de la reproducción. Director Médico en Fertilidad Integral, estudió Medicina en La Salle, Ginecología y Obstetricia en el Hospital Ángeles Lomas, y Biología de la Reproducción en el Hospital Ángeles del Pedregal. Ha hecho rotaciones médicas en el Centro de Fertilidad del Hospital Universitario KU Leuven en Bélgica, cursó el seminario de Medicina Reproductiva en el Open Medical Institute de Salzburgo, Austria, y trabajó en la Clínica de Fertilidad del Hospital ABC. IG: @clinicafi // FB, LinkedIn y YT: Fertilidad Integral // WEB: www.fertilidad.com // Tel: 55 90 20 49 03

Rebeca Verbitzky. Co-creadora del manual “in-fértil; abre la piel, abre el corazón”. Mamá de 2 niños por tratamiento in-vitro. IG: @in_fertil

● Según la OMS, cerca del 17,5% de los adultos (es decir, 1 de cada 6) presentan infertilidad.

● La OMS lo definió como un problema de salud pública en todos los países y en todas las partes del mundo, sin importar si son de bajo, medio o alto ingreso.

● El INEGI indica que en México hay 1.5 millones de parejas que padecen infertilidad.

● Según el INEGI, del 15% de parejas en edad reproductiva con problemas de fertilidad, solo el 53% ha recurrido a un especialista para solicitar apoyo.

● En México no existe una ley que regule los tratamientos de reproducción asistida.

● La infertilidad no es considerada como una enfermedad de salud pública, por lo que el seguro de gastos médicos no cubre estos procesos, mismos que van de los 100- 300 mil pesos.

● En México según el INEGI más de 4.5 millones de parejas tienen algún problema de infertilidad.

● Las causas de infertilidad representan el 45% factor femenino, 45% factor masculino y 10% mixtas.

● En temas de salud mental la infertilidad causa depresión y ansiedad por lo que se recomienda llevar este proceso de la mano de un especialista.

● Cada año está aumentando entre 5% y 10% el número de parejas con infertilidad; si tomamos en cuenta que en 2023 está por el 20%, para 2030 será el 55% de la población.

● Según datos del Senado de la República, la esterilidad afecta del 15 al 20% de las parejas de países desarrollados. En el 85% de los casos, la infertilidad se debe a causas que pueden diagnosticarse, el otro 15% es por causas desconocidas.

● Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) el 17 % de las mujeres en edad reproductiva en nuestro país padecen de infertilidad.

● El problema de no hablar de la fertilidad es que eso se traduce en que hay poco acceso a información fundamental para tomar decisiones importantes: las decisiones reproductivas.

● La falta de información, en muchas ocasiones, genera que las personas con un diagnóstico de infertilidad se sientan solas, incomprendidas y con impotencia.

Causas

● Tener problemas para concebir es más común de lo que generalmente se piensa: 1 de cada 6 parejas heterosexuales atraviesan dificultades para embarazarse (OMS).

● Esto se puede deber a muchísimos factores reproductivos tanto femeninos como masculinos. Esto es muy importante: el 40% de las situaciones que se asocian a la infertilidad están relacionadas a la mujer, el 40% de los hombres y el 20% combinada.

● La primera causa de infertilidad en México es el síndrome de ovario poliquístico (SOP), pero las dificultades para concebir también se pueden deber a causas como la endometriosis, de la que se habla muy poco, o a una reserva ovárica baja, que se deriva de la edad.

● Esto cobra mucha más importancia debido a que, a diferencia de lo que pasaba en generaciones anteriores, actualmente las personas buscan embarazarse más grandes y, ojo, esto está bien y no debería ser un problema.

● Si todas las personas tuvieran acceso a información sobre su salud reproductiva, se enfrentarían a menos problemas para concebir de más grandes, pues conocerían sus opciones desde el principio.

● Por ejemplo, sabrían que pueden congelar óvulos, esperma o embriones y preservar su fertilidad por muchísimo tiempo. Además, sabrían que pueden acceder a diversos tratamientos de fertilidad: no todo es fertilización in vitro.

Estadísticas

● Recordemos que la prevalencia mundial de infertilidad es del 17.5% y para el 50% de las parejas infértiles la causa es atribuible a un factor masculino.

● Sigue existiendo un amplio estigma alrededor del tema. De acuerdo con la OMS, la infertilidad debería ser considerada como una enfermedad, pues –de no recibir la atención necesaria– podría derivar en otros problemas de salud, como la depresión.

● La falta de una conversación más abierta al respecto tiene sus efectos: según el INEGI, del 15% de parejas en edad reproductiva con problemas de fertilidad, solo el 53% ha recurrido a un especialista para solicitar apoyo.

● Pero, además, en una encuesta realizada a más de 8 mil personas de más de 8 países, de entre 18 y 55 años, el 40% de los encuestados sintió que su salud mental se vio afectada negativamente por no poder compartir abiertamente sus experiencias y el 42% intentó mantener su tratamiento de fertilidad lo más secreto posible. Es un proceso que generalmente se vive en silencio y en aislamiento.

Nueva definición

● Ante un panorama tan complejo y tan cambiante, recientemente la American Society for Reproductive Medicine (ASRM) estableció una nueva definición de infertilidad para hacerla más inclusiva; la antigua definición solo se refería a las parejas heterosexuales que tuvieron relaciones sexuales sin protección durante 1 año.

● Esto dejaba fuera a las parejas del mismo sexo, los padres/madres individuales/solteros por elección, o a las personas que carecen de esperma/óvulos/útero y que necesitan asistencia para concebir.

● Hacer que la definición de infertilidad sea más inclusiva sirve para reconocer que existen muchas opciones para construir una familia, y también para visibilizar la existencia de familias diversas.

● En pocas palabras, los médicos se están dando cuenta de que hay muchas personas que están atravesando por dificultades para cumplir sus metas de fertilidad, y es importante este reconocimiento para poder ofrecer otras aproximaciones para atender sus necesidades.

● Al hacer ver que todas las personas tienen derecho a vivir su fertilidad como prefieran, y acompañar esto con información sobre las opciones que existen, podemos hacer su experiencia mucho más llevadera.

● Ahora mismo, el foco está en hacer que la información sea accesible, porque con ella podemos acabar con los tabúes y, como consecuencia, mostrar que no hay nada de qué avergonzarse, que está bien pedir ayuda y que todas las alternativas son válidas y posibles.

¿Cuándo es momento de buscar a un especialista en fertilidad?

a. Tener menos de 35 años y llevar más de 1 año intentando concebir

b. Tener más de 35 años y llevar más de 6 meses intentando concebir,

c. Haber tenido más de dos pérdidas gestacionales

d. Tener un diagnóstico de SOP o endometriosis.

e. Tener ciclos mensuales irregulares: menor a 24 días, mayor de 34 días o no tener.

En el consultorio, mi prioridad es crear un lugar libre de juicios, donde las y los pacientes se sientan acompañados y seguros. Si queremos que todas las personas puedan vivir la vida que desean, es necesario hacer más humanos y completos los tratamientos de fertilidad.

Testimonio

Historia

- Me case y un año después decidimos ir al doctor para ver qué hacer para buscar un bebé

- Me diagnosticaron ovario poliquistico y endometriosis

- Me mandaron a 3 ciclos de coito programado (fallidos)

- Seguí con 2 inseminaciones y una cancelada. (Fallidas)

- Me operaron de miomas y endometriosis

- Me cambié de clínica

- Me mandaron a FIV

- Tuvimos 18 óvulos y resultaron 6 embriones

- Me transfirieron 2 embriones que acabaron en embarazo bioquímico

- Me hicieron otra transferencia de 3 embriones (eso ya no se hace)

- Me querían quitar al tercer embrión

- Tuve cuates

- Viví el proceso sola, no le conté a nadie

- Es un proceso muy difícil, solitario y desgastante.

- Económicamente es muy difícil porque los tratamientos son muy caros y los seguros no cubren FIV.

- Años después conocí a Guadalupe y con la necesidad de apoyar, sacamos el manual

● IN-FÉRTIL abre la piel abre el corazón, manual de infertilidad

1) El diagnóstico: Qué pasa cuando te dicen que no podrás embarazarte de la misma forma que lo hacen las demás y la falta de información al respecto.

2) El tratamiento: Qué me va a pasar, las hormonas, a quién le cuento, el rol de la pareja y la sociedad.

3) No funcionó: Culpa, miedo, pena, frustración, incertidumbre, ansiedad y las pérdidas gestacionales.

4) Sociedad poco empática: Relájate, vete de vacaciones, no pienses en eso, los tiempos de Dios son perfectos.

5) Maternidad después de la infertilidad: Resiliencia, lo voy a perder, que nadie sepa hasta la semana 12, tengo miedo, los gastos, los riesgos, y son gemelos.

6) El manual: Una herramienta que nace por la falta de información que hay de las diferentes formas que hay de ser madres, buscamos visualizar, informar y acompañar la infertilidad. Creado en colaboración con 23 especialistas de fertilidad.

7) Infertilidad no es esterilidad: La infertilidad no me define, es solo un padecimiento que hoy gracias a la ciencia en la mayoría de las veces es curable.

8) Heridas del alma: Este proceso sigue siendo muy solitario, un tabú, para muchas la maternidad no es alfo fácil y necesitamos abrir el tema.