Pediré que FGR investigue muerte del magistrade Ociel Baena: Salma Luevano

En Así el Weso, Salma Luévano, diputada federal de Morena, dio a conocer que pedirá a la Fiscalía General de la República, investigue la muerte de le magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Osiel Baena, ya que dijo, el caso no puede quedarse en una investigación local, luego del actuar de las autoridades.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la legisladora acusó que el fiscal de Aguascalientes no permitió que los padres del magistrade pudieran reconocer el cuerpo de Osiel Baena, sino que fue reconocido por medio de una fotografía.

Denunció que tanto ella como el magistrade recibieron varias amenazas de muerte, las cuales fueron denunciadas ante la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, sin embargo ella, les pidió que metieran una solicitud, la cual fue rechazada como si no hubiera tales amenazas.

“Déjeme decirles que Ociel, al igual como yo hemos recibido amenazas de muerte por este activismo, por esta lucha, y sin embargo a pesar de tener tanto miedo, no hemos parado y no pararé y ahorita menos porque su muerte me da más fuerza, y no pararé para continuar ese legado”.

También denunció que el fiscal de Aguascalientes está coludido con la senadora Martha Márquez, ya que dijo, ella inicio una persecución en equipo con el fiscal, y un trabajador del tribunal estatal electoral, que amenazó y denuncio al magistrade Ociel Baena, en su momento por acoso sexual, “lo cual se comprobó que era una mentira y todo por ocupar el espacio”.