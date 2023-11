Discriminación en salario de las deportistas es una realidad: Malú Micher

En México, la brecha salarial de género en el deporte es notoria, debido principalmente a factores culturales e históricos; las ramas femeniles carecen de inversiones y reconocimiento, lo que impacta en los ingresos de las deportistas.

Se requiere especificar en la Ley Federal de Trabajo cuál es el salario base del que van a partir todas las deportistas, así como la incorporación de seguridad social y prestaciones, aseguró la senadora Martha Lucia Micher, en entrevista para Así Las Cosas con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

“No estamos inventado el hilo negro, el espíritu es disminuir, eliminar, la brecha de desigualdad, en este caso la brecha de desigualdad salarial, y un tema que está incorporado es el tema de acceso a la seguridad social”.

La discriminación en el salario de las deportistas es una realidad, así como al interior de las relaciones laborales, por lo que no es un tema únicamente político.

“No nos vengan a decir que no metamos la igualdad de género en el ámbito deportivo, a ver, que se lo digan a las deportistas, ¿qué les van a decir las mujeres deportistas? Que sí, que si tenemos que disminuir la brecha de desigualdad y trabajar la no discriminación al interior del deporte”.

Hay un procedimiento amplio para determinar el salario base, pero el paso de la propuesta por las comisiones del senado es el primer paso; “hay un proceso parlamentario que seguir”.