"No me conoce el 50% del país, deja que me conozcan": Xóchitl Gálvez

“El Estado es una bola de montoneros, que me la dejen solita… no me conoce el 50 por ciento del país, deja que me conozcan, esa es la prioridad, que yo sea de conocimiento público y ya luego van a conocer mis propuestas”, señaló Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México a la Presidencia de México, en Así el Weso.

La senadora panista dio a conocer que este miércoles se registró como precandidata ante el PAN y mañana se registrará ante el PRI y el PRD.

“Yo iría por la precampaña, es que ahorita fue la preprecampaña. Aquí el tema es justo, cuando me dicen dónde está Xóchitl, es que ahorita legalmente no hay ningún proceso, que la señora Sheinbaum tenga tanta lana y tenga tantos eventos fuera de la ley, pues es que a ella le permiten todo. Tiene mucha lana, yo no tengo esa cantidad de lana para estar haciendo eso”.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Gálvez Ruiz afirmó que ella no es una ocurrencia del Frente, ya que dijo, su vida y su trayectoria dejan constancia de su capacidad técnica, además de su impecable trabajo realizado en el Senado, como ex alcalde de Miguel Hidalgo, así como en sus cargos anteriores.

“Todo eso se va a ver en la campaña, porque ahorita me multan de todo, a ver si no me multan por tu entrevista con las preguntas que me estás haciendo, porque ellos traen un equipo de abogados bien fuerte, eso sí, en ese sentido tengo que ser muy cuidadosa, pero una vez que me dejen decir lo que pienso, yo voy a hacer mis propuestas y me veras en los debates, yo sé trabajar”.

Detalló que va a dejar su escaño en el Senado próximamente, pues quiere dedicar de tiempo completo a la precampaña, ya que destacó, “es momento de empezar a crecer, necesito que me conozcan”.

Señaló que posteriormente preparará la intercampaña y a principios de marzo, estará lista para el inicio de su campaña presidencial.