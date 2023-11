Dato del INEGI sobre homicidios en la CDMX no es confiable: Arturo Ángel

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer las cifras definitivas de sus Estadísticas de Defunciones Registradas de 2022. En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el periodista independiente, Arturo Ángel, dio a conocer que realizó una revisión a profundidad donde pudo observar que hay una categoría por causa externa no identificada que registra el 38 por ciento de las muertes en la Ciudad de México y especialistas aseguran que es atípico lo que está sucediendo, el dato no es confiable.

Ángel dijo que es entendible que en algunos casos los médicos legistas no tengan claro la causa de la muerte. Los datos del INEGI, vienen directamente de los certificados de defunción, no pasan por el Ministerio Público y tienen cuatro clasificaciones, asesinato, suicidio, accidente y la que causa intriga que es la causa externa no identificada que debería ser una minoría.

“De 2019 a 2022 murieron en la Ciudad de México 17 mil personas en situaciones que no son enfermedad, 6 mil están en el renglón de los no identificados, prácticamente la tercera parte en los últimos 4 años, no sabemos… No lo metieron ni en homicidios, ni en suicidios, ni en accidentes, tenemos un subregistro altísimo y la Ciudad de México lo deja en este cajón”

El periodista independiente puntualizó que las muertes en 2022 no determinadas son el doble que las de homicidios, es muy extraño lo que está sucediendo, “hubo un caso de un feminicidio que sucedió que les pagaron a los policías por disfrazar la muerte… cuantos casos no habrá de esos, cómo no se están detectando, hay un subregistro atípico”, concluyó.