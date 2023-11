Israel viola el derecho internacional humanitario de guerra

La profesora del Tec de Monterrey e internacionalista, Iliana Rodríguez Santibáñez, dio a conocer que la Asamblea General de la Organizaciónde las Naciones Unidas emitió una recomendación que no es obligatoria a favor de una tregua humanitaria en Gazaporque se viola el derecho internacional humanitario debido a que se está sacrificando a combatientes y civiles por la falta de distinción.

“Va a ayudar a detener la operación militar en la Franja de Gaza... Israel dijo que no va a abrir ninguna tregua humanitaria hasta que Hamás caiga, pero con élestán cayendo muchos no combatientes yprisioneros de guerra del lado de Palestina, por supuesto civiles y el daño a sus vienes... heridos, enfermos, personal sanitario, corresponsales, periodistas... Israel no diferencia”.

Rodríguez Santibáñez dijo que la postura de países latinoamericanos como la de el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la de Gabriel Boric de Chile y el rompimiento de relaciones diplomática de Bolivia es una presión que ejercen contra Israel para que detenga las violaciones del derecho internacional humanitario y poner límitesa la guerra.

Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, ha cuestionado y acompañado la resolución para dejar de causar tantas muertes, “el conflicto debe mantener indignación, el día que perdamos la capacidad de indignación habremos perdido todo grado de humanismo“, concluyó la internacionalista.