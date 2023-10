Cáncer de mama: ¿Cómo lo estamos enfrentando actualmente?

En entrevista con "Martha Debayle", Dr. Gerardo Castorena, cirujano por The American British Cowdray Medical Center con una subespecialidad en Cirugía Oncológica en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre; autor de 20 Respuestas para Cáncer de Mama, primer libro en Latinoamérica escrito para pacientes y familiares de pacientes con la enfermedad; fundador de Mexico Breast Center, clínica multidisciplinaria dedicada al Cáncer de mama (IG y TW: @breastcentermx // mexicobreastcenter.com // T: 55 66 50 82 55 y 55 66 50 82 53 // gerardo@mexicobreastcenter.com) nos explican las medidas que debemos tomar al momento de identificar un anomalía en las glándulas mamarias.

Dra. Paola González Balboa, radióloga, especialista en Imagen Mamaria e Intervención, certificada por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen; fundadora de Segunda Lectura Diagnóstica, Gabinete Radiológico ubicado en Bosques de las Lomas, CDMX; cuenta con una trayectoria de casi 20 años en el área de Imagen Mamaria, (IG y FB @segundalecturadiagnostica // WEB: www.segundalectura.com.mx)

TESTIMONIO

Viviana Correa Guerra. 47 años. Intérprete Simultánea desde hace 22 años. Directora de Azur & Conference Solutions. Paciente de cáncer de mama diagnosticada el pasado 7 de junio.

Diagnóstico: CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE DE PATRON NO ESPECÍFICO, GRADO 2, CON ÍNDICE DE SCARFF BLOOM RICHARDSON DE 7.

● Según la World Health Organization (WHO), en 2020, 2,3 millones de mujeres en todo el mundo fueron diagnosticadas con cáncer de mama y 685 mil fallecieron por esa enfermedad.

● De acuerdo con datos del gobierno, en México, en 2020, el cáncer de mama fue la enfermedad más frecuente (15.3 %) y la primera causa de muerte en mujeres, con un estimado de más 29 mil nuevos casos y 7 mil muertes con una tasa de incidencia de 40.5 y de mortalidad de 10.6 por 100 mil.

● Según el IINEGI, el cáncer de mama constituye la principal causa de muerte hospitalaria por tumores malignos entre la población de 20 años y más, con 24 de cada 100 egresos hospitalarios para este grupo de edad; en las mujeres, estos tumores malignos representan 37 de cada 100 egresos y en los hombres, 1 de cada 100 egresos.

● Según CNN, el cáncer de seno sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres, seguido del cáncer de pulmón, colorrectal y cervical.

● El cáncer de mama es aproximadamente el 30% (o 1 de cada 3) de todos los cánceres femeninos nuevos cada año.

● Los cálculos de la Sociedad Americana Contra El Cáncer en los Estados Unidos indicaron que en 2023 se diagnosticaron alrededor de 297,790 nuevos casos de cáncer de seno invasivo.

● En las mujeres, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común, seguido por el cáncer de piel y el cáncer cervicouterino. Las mamografías pueden detectar el cáncer de mama temprano, tal vez antes de que se disemine.

● La prevención del cáncer de mama NO EXISTE. Se pueden tomar medidas para reducir la probabilidad de enfermar de cáncer.

● Con la disminución de riesgos para el cáncer, se reduce el número de casos nuevos en un grupo o población. Se espera que esto reduzca la carga del cáncer y el número de muertes causadas por esta enfermedad.

● El cáncer no es una sola enfermedad, sino un grupo de enfermedades relacionadas. Nuestros genes, el estilo de vida y el ambiente que nos rodea, actúan en conjunto para modificar el riesgo de cáncer, ya sea al aumentarlo o disminuirlo. El riesgo de presentar cáncer en cada persona es una combinación de estos factores.

Getty images

¿QUÉ ES EL CÁNCER DE MAMA?

● El cáncer de mama es una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en los tejidos de la mama.

● La mama está compuesta de lóbulos y conductos. Cada mama tiene de 15 a 20 secciones que se llaman lóbulos, que tienen muchas secciones más pequeñas llamadas lobulillos. Los lobulillos terminan en docenas de bulbos diminutos que producen leche. Los lóbulos, los lobulillos y los bulbos están conectados por tubos delgados llamados conductos.

● Cada mama también tiene vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Los vasos linfáticos transportan un líquido casi incoloro que se llama linfa. También transportan la linfa entre los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son estructuras pequeñas en forma de frijol que filtran la linfa y almacenan los glóbulos blancos que ayudan a combatir infecciones y enfermedades.

● Los grupos de ganglios linfáticos se encuentran cerca de la mama, en la axila (debajo el brazo), sobre la clavícula y en el pecho.

FACTORES DE RIESGO

● Cualquier cosa que aumenta el riesgo de tener cáncer se llama factor de riesgo de cáncer. Cualquier cosa que disminuye el riesgo de tener cáncer se llama factor de protección de cáncer.

FACTORES DE RIESGO QUE SE PUEDEN EVITAR

● Fumar como heredar ciertos genes son factores de riesgo de algunos tipos de cáncer, pero solo se puede evitar fumar.

● Hacer ejercicio con regularidad y consumir una alimentación saludable son factores de protección para algunos tipos de cáncer.

● Es posible que, al evitar los factores de riesgo y aumentar los factores de protección disminuya su riesgo; sin embargo, esto no significa que no enfermará de cáncer.

Getty images

TIPOS DE CÁNCER DE MAMA

● Carcinoma ductal infiltrante. Las células cancerosas se originan en los conductos y después salen de ellos y se multiplican en otros tejidos mamarios. Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse, o formar metástasis, en otras partes del cuerpo.

● Carcinoma lobulillar infiltrante. Las células cancerosas se originan en los lobulillos y después se diseminan de los lobulillos a los tejidos mamarios cercanos. Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse a otras partes del cuerpo.

● Carcinoma ductal in situ es una enfermedad de las mamas que puede llevar a cáncer de mama infiltrante. Las células cancerosas se encuentran únicamente en la capa que cubre los conductos y no se han extendido a otros tejidos de la mama.

● Existen otros tipos de cáncer de mama menos comunes, tales como la enfermedad de Paget, el cáncer de mama medular, el cáncer de mama mucinoso y el cáncer de mama inflamatorio.

TIPOS DE TRATAMIENTO

Cirugía. Radioterapia. Quimioterapia. Terapia con hormonas. Terapia dirigida. Inmunoterapia.

Cirugía

● La mayoría de las pacientes con cáncer de mama se someten a cirugía para extirpar el cáncer.

Getty images

Tipos de cirugías:

● La cirugía con conservación de la mama: es una operación por la que se extirpa el cáncer y parte del tejido que lo rodea, pero no se extirpa la mama.

● La mastectomía total: es una cirugía para extirpar por completo la mama que tiene cáncer. Este procedimiento también se llama mastectomía simple.

● La mastectomía radical modificada: es una cirugía para extirpar toda la mama que tiene cáncer; es posible que incluya la resección del pezón, la aréola (piel de color oscuro que rodea el pezón) y la piel que cubre la mama. También se extirpan la mayoría de los ganglios linfáticos de la axila.

● Después de que el médico extirpa todo el cáncer visible, es posible que algunas pacientes reciban radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida o terapia con hormonas después de la cirugía para destruir cualquier célula cancerosa que haya quedado.

● Antes de una mastectomía, es posible que se considere la reconstrucción de la mama (cirugía para reconstruir la forma de la mama después de una mastectomía). La reconstrucción de la mama se puede hacer en el momento de la mastectomía o después de un tiempo.

Radioterapia

● La radioterapia es un tratamiento del cáncer para el que se usan rayos X de alta energía u otros tipos de radiación para destruir células cancerosas o impedir que se multipliquen.

Getty images

Tipos de radioterapia:

Radioterapia externa: se usa una máquina que envía la radiación desde el exterior del cuerpo hacia el área en la que se encuentra el cáncer.

Radioterapia interna: se usa una sustancia radiactiva sellada en agujas, semillas, alambres o catéteres que se colocan directamente en el cáncer o cerca de este.

● La forma en que se administra la radioterapia depende del tipo y el estadio del cáncer que se esté tratando.

Quimioterapia

● En la quimioterapia se usan medicamentos para interrumpir la formación de células cancerosas, ya sea mediante su destrucción o al impedir su multiplicación.

● La quimioterapia para el cáncer de mama suele ser sistémica, es decir, se inyecta en una vena o se toma vía oral. Cuando se administra de esta manera, los medicamentos ingresan al torrente sanguíneo y pueden llegar a las células cancerosas de todo el cuerpo.

Terapia con hormonas

● La terapia con hormonas (también llamada terapia endocrina) retrasa o detiene el crecimiento de tumores sensibles a las hormonas al bloquear la capacidad del cuerpo para producir hormonas o al interferir con la acción de las hormonas en las células del cáncer de mama.

● Las hormonas son sustancias, elaboradas por las glándulas del cuerpo, que circulan por el torrente sanguíneo. Algunas hormonas hacen que ciertos cánceres crezcan. Si las pruebas muestran que las células cancerosas tienen sitios donde las hormonas se pueden adherir (receptores), se utilizan medicamentos, cirugía o radioterapia para reducir la producción de hormonas o impedir que funcionen. Esto se llama ablación ovárica.

Getty images

Los tipos de terapia con hormonas para el cáncer de mama incluyen:

● Terapia con un inhibidor de la aromatasa (como anastrozol, letrozol o exemestano).

● Fulvestrant.

● Terapia con un agonista de la hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH) (como goserelina o leuprolida).

● Acetato de megestrol.

● Tamoxifeno.

Terapia dirigida

● En la terapia dirigida se utilizan medicamentos u otras sustancias a fin de identificar y atacar células cancerosas específicas.

● Se usan distintos tipos de terapia dirigida para tratar el cáncer de mama.

● Los anticuerpos monoclonales son proteínas del sistema inmunitario que se producen en el laboratorio para el tratamiento de muchas enfermedades, incluso el cáncer. Se administran por infusión.

● Los anticuerpos monoclonales a veces se usan en combinación con la quimioterapia como terapia adyuvante.

Inmunoterapia

● Ayuda al sistema inmunitario de una persona a combatir el cáncer.

● Los inhibidores de puntos de control inmunitarios son un tipo de inmunoterapia que se usa para el tratamiento del cáncer de mama.

● Los inhibidores de puntos de control inmunitarios que se usan para tratar el cáncer de mama incluyen: Pembrolizumab: este medicamento funciona de varias maneras para destruir las células cancerosas. Además, se considera un medicamento de terapia dirigida porque actúa sobre cambios específicos o ciertas sustancias en las células cancerosas.

Getty images

EFECTOS SECUNDARIOS

● Algunos tratamientos del cáncer de mama causan efectos secundarios que continúan o aparecen meses o años después de finalizar el tratamiento. Estos se llaman efectos tardíos.

Aunque no son frecuentes, los efectos tardíos de la radioterapia son los siguientes:

● Inflamación del pulmón después de radioterapia dirigida a la mama; en particular, cuando se administra quimioterapia al mismo tiempo.

● Linfedema en el brazo.

● Riesgo más alto de cáncer en la otra mama para las mujeres menores de 45 años que reciben radioterapia dirigida a la pared torácica después de una mastectomía.

Según el medicamento que se utilice, los efectos tardíos de la quimioterapia son los siguientes:

● Insuficiencia cardíaca.

● Coágulos de sangre.

● Menopausia prematura.

● Segundo cáncer, como una leucemia.

Los efectos tardíos de la terapia dirigida con trastuzumab, lapatinib o pertuzumab son los siguientes:

● Problemas cardíacos como la insuficiencia cardíaca.

Pruebas de seguimiento

● Algunas de las pruebas que se hicieron para diagnosticar o estadificar el cáncer quizás se repitan para saber si el tratamiento está funcionando. Los resultados de estas pruebas sirven para tomar decisiones sobre si hay que continuar, interrumpir o cambiar el tratamiento.

Getty images

LOS SENTIMIENTOS Y EL CÁNCER

● Así como el cáncer afecta la salud física, también las emociones. Es posible que se intensifiquen los sentimientos que ya tienes o que puedan cambiar cada día, hora o minuto.

● Estos sentimientos ocurren ya sea que la persona esté en tratamiento o lo haya terminado y todos estos sentimientos son normales.

Agobio

● Cuando una persona se entera que tiene cáncer, es normal sentir que pierde el control de su vida:

Enojo

● Es muy normal preguntarse, "¿Por qué yo?" y enojarse con el cáncer. También sentir angustia o resentimiento hacia los profesionales médicos, los amigos y seres queridos que están sanos. Y, si es religioso, hasta enojarse con Dios.

Miedo y preocupación

● Da miedo escuchar que uno tiene cáncer. Diversos factores pueden provocar este miedo o preocupación: tener dolor, ya sea por el cáncer o el tratamiento, sentirse enfermo o verse diferente por el tratamiento, cuidar de su familia, pagar las cuentas, mantener el trabajo y morir

Esperanza

● Una vez que las personas aceptan que tienen cáncer, suelen sentir esperanza. Millones de personas que tuvieron cáncer siguen vivas. Las probabilidades de vivir con cáncer y de superarlo, son mejores que nunca. Las personas con cáncer pueden llevar una vida activa, incluso durante el tratamiento.

Ansiedad

● La ansiedad indica que tiene preocupaciones adicionales, no logra relajarse y se siente tenso. Los signos de ansiedad quizás incluyan los siguientes:

Tristeza y depresión

● Muchas personas con cáncer se sienten tristes. Sienten que pierden la salud y la vida que tenían antes del diagnóstico de la enfermedad. En algunos casos, el tratamiento del cáncer quizás se haya sumado a la depresión porque cambió la forma en que funciona el cerebro.

Culpa

● Si se siente culpable, sepa que muchas personas con cáncer se sienten así. Quizás se culpe por molestar a las personas que ama o le preocupa ser una carga para ellos. Quizás sienta envidia de la buena salud de otras personas y le avergüenza sentirse así. Incluso es posible que se culpe por haber elegido estilos de vida que cree que llevaron a que tenga cáncer.

Getty images

MÉTODOS DE IMAGEN EN LA DETECCIÓN OPORTUNA

● La mamografía en el 2023 sigue siendo el estudio de elección en la detección oportuna de cáncer de mamá. Una mamografía es una imagen de la mama tomada con rayos X. Los médicos usan las mamografías para buscar signos de cáncer de mama en sus etapas iniciales.

● En México a partir de los 40 años y de forma anual todas las mujeres debemos realizarnos el estudio .

● La radiación de los equipos digitales de última generación no causa daño y sí ayuda a la detección oportuna.

● Existen estudios que complementan a la mamografía como el ultrasonido de mama.

● El ultrasonido de mama utiliza ondas sonoras para producir fotografías de las estructuras internas del seno. Se utiliza principalmente para ayudar a diagnosticar bultos en el seno u otras anormalidades que se hayan detectado durante un examen físico, en un mamograma, o en una RMN del seno.

¿QUÉ ES LA MAMOGRAFÍA DIGITAL CONTRASTADA?

● La mamografía digital contrastada es un estudio que tiene indicaciones precisas, al igual que la Resonancia magnética de mama. Sin embargo, al día de hoy se ha mostrado que la mastografía contrastada es superior a la resonancia magnética de mama porque tiene una sensibilidad y especificidad más alta.

● Es un método de obtención de imágenes alternativo a las imágenes por resonancia magnética (IRM), especialmente cuando la disponibilidad de la IRM es limitada, y para pacientes en quienes se contraindica la resonancia.

● La resolución de la imagen es de 5 megapixeles, solo que es una imagen dual que se superpone, para que a través del contraste se detecte algún nódulo sospechoso.

● Ofrece una mayor especificidad para reducir los resultados falsos positivos y ayudar a evitar exámenes innecesarios.

● Proporciona una mayor sensibilidad para realizar diagnósticos de cáncer de mama con mayor precisión.

● La principal indicación para realizar una mamografía con contraste, es cuando se sospecha la presencia de una lesión o tumor mamario.

● Hoy en México ya es posible realizar este estudio como segunda lectura diagnóstica.

● Menor costo y tiempo de estudio

● Método reciente que caracteriza lesiones mamarias de sospecha

● Útil en pacientes claustrofóbicas que no toleran la resonancia

● Menor costo que la Resonancia Magnética.

● Alta sensibilidad y especificidad para estatificación de Cáncer de mamá 95 % y 81%.

● Valora la extensión de la enfermedad en pacientes ya diagnosticados con cáncer de mama (biopsia previa).

● Tamaño de la lesión y presencia de focos adicionales.

Getty images

● No tiene antecedentes de cáncer en la familia, es la primera con cáncer. En 2015, le quitaron un mioma de 2 kilos en el abdomen, mismo que fue benigno.

● Es una mujer sana, buen peso, y con buena condición física (eso le salvó la vida según sus médicos).

● Siempre se hace revisiones regulares, pero la última revisión se la hizo después de un año.

● IMPORTANCIA DE ACTUAR RÁPIDO CUANDO HAY DUDA: El 22 de mayo, se sintió la bolita; el 24 de mayo ya tenía cita con el ginecólogo que tiene especialidad en mama. (Tuvo que insistir porque le habían dado cita casi 3 semanas después).

● El 31 de mayo, ya se estaba haciendo un ultrasonido, mastografía, y le dijeron que necesitaba una biopsia, misma que le hicieron el 2 de Junio y el día 7 de junio me dijeron que era positivo para cáncer de mama.

● El mismo 7 de junio, ya tenía cita con el oncólogo cirujano y el día 20 de junio me hicieron una mastectomía radical y la 1ra de 2 cirugías de reconstrucción de mama.

● Una vez que tuvimos resultados de las biopsias tomadas en la cirugía, se tomó la decisión de hacerle un estudio muy especializado llamado Oncotype, este estudio le da un diagnóstico personalizado a cada paciente para saber realmente qué tanto te beneficias de la quimioterapia o no, y la probabilidad de reiniciar en los siguientes 9 años. Esto es algo novedoso que evita que te manden quimio si realmente no la necesitas. ¡Es una Joya!

¿Qué es el test Oncotype DX Breast Recurrence Score?

Este test ha sido desarrollado para pacientes con cáncer de mama en estadio inicial RH+, HER2- para:

-La identificación precisa de aquellas pacientes que se beneficiarán de la quimioterapia

-Definir la magnitud del beneficio de la quimioterapia

-Convertir la quimioterapia en un tratamiento personalizado

La quimioterapia provoca efectos secundarios tanto a corto como largo plazo y tiene un impacto en la salud actual y futura de las pacientes, así como sobre su calidad de vida personal y su desempeño profesional. Es importante considerar que la gran mayoría de pacientes con cáncer de mama en estadio inicial RH+, HER2- no recibirán beneficio del tratamiento con quimioterapia adyuvante.4

El test Oncotype DX es el único test multigénico que es capaz tanto de predecir el efecto de la quimioterapia como de pronosticar el desarrollo de la enfermedad. Es el único test validado para la identificación de pacientes que, basándose en su probabilidad de beneficio, deben ser tratadas con quimioterapia o que, por el contrario, pueden evitar dicho tratamiento.

● Es vital resaltar la importancia de hacerse pruebas con frecuencia, de no creer que “a ti” no te va a pasar. Esta enfermedad no distingue edad, clase social, ni condiciones físicas.

● Importancia de tener una red de apoyo, de no sentirse avergonzadas por tener cáncer y de no pensar que hicimos algo “malo”.

● No tener miedo a las quimios, ya no es como era antes, se puede seguir con la vida normal, si te lo propones. Hace ejercicio, trabaja y hace mi vida normal.

● Actualmente está en la quimio 11 de 16. Le dan sesiones semanales y el próximo 5 de Nov comienza con un ciclo de quimios conocidas como “rojas” cada 15 días/ 4 ciclos.