Una nueva vida para personas con discapacidad, el viaje a una salvación

En la sección de Turismo W "Viajando con" hay entrevista con Barbara Anderson, periodista argentina y activista por personas con discapacidad, quien inició una etapa de su vida de viajera en busca de un tratamiento para su hijo con parálisis cerebral, lo que la llevó a escribir un libro que pronto será la inspiración para una película próximamente lanzada en una plataforma de streaming muy famosa.

"Lo que me ha pasado no lo planeé, sucedió. Cuando nos enteramos de un tratamiento de último nivel, casi futurista en India, fue que lo consideramos. Todo comenzó en 2014 cuando aún no se aprobaba en menores, pero tres años más tarde en 2017 después de muchas peticiones logramos una respuesta positiva, debimos pensar en cómo llegar y manejar la situación, teníamos dos niños, uno con epilepsia extrema... fueron 36 horas de vuelo. La alimentación, los medicamentos, inyecciones, era un reto, era otro país y no sabíamos cómo sería, compramos productos que pudiera comer mi hijo, nos contactamos con la embajadora de India, pedimos permisos, hablamos con mucha gente para lograrlo, era una logística muy poderosa, maletas llenas de medicamentos, alimentos, todo. Era una locura.

Hablé con mi esposo y cuestionamos qué pasaría si no funcionaba el tratamiento por el que íbamos todo un mes, pero él me dio un mensaje muy importante, "todos daríamos la vuelta al mundo para cuidarnos..." En total hicimos cuatro veces esta travesía, porque vimos beneficios. Una vez que vimos que beneficios traía este proyecto quisimos traerlo a México, nos pusimos la meta de hacer tareas para traer cosas de India y así montar una clínica, no fue fácil, hubo muchas trabas por los permisos, es complicado, pero se logró".