Name that soundtrack

En entrevista con "Martha Debayle en W", Héctor Padilla (PADA), creativo, escritor y locutor en W Radio y W Deportes. Creador y guionista del podcast: “Dimensiones Oscuras”, (TW: @eseauto // IG y Threads @elinstadepada) nos enseña los soundtracks más emblemáticos de los 80´s y 90´s.

Viernes 13

1980

● Harry Manfredini, el autor del soundtrack original, buscaba hacer erizar la piel de los observadores del film, algo que logró hacer con la música inicial.

● Al final, le dio más dramatismo a la historia, pues lo que el compositor puso en la melodía era “ki ki ki, ma ma ma“, una onomatopeya a lo que decía la actriz Pamela Voorhees al final de la primera película: “Kill her, mommy (mátala mami)”.

The Exorcist

1973

Tubular Bells - Mike Olfield

● Es el primer disco de estudio del compositor y músico británico Mike Oldfield.

● Tubular Bells fue el primer lanzamiento de Virgin Records, propiedad del empresario Richard Branson.

● Fue uno de los discos más vendidos de toda la historia del rock con aproximadamente 15 millones de copias en todo el mundo bajo el sello de Virgin Records.

● Esta canción fue una gran coincidencia, pues William Friedkin director de la película (quien murió el 7 de agosto de 2023), estaba de visita en las oficinas de Ahmet Ertegun (presidente de Atlantic Records), y se dio cuenta que Ahmet tenía la maqueta del disco en su escritorio.

Donnie Darko

2001

Mad World - Michael Andrews y Gary Jules (Tears for Fears)

● Canción original de Tears for Fears.

● Se lanzó en 1982 como el segundo sencillo de su álbum debut, The Hurting.

● La canción fue el primer éxito de la banda, llegando al puesto 3 de la UK Singles Chart.

● Fue el primer vídeo musical de Tears for Fears.

● Dirigida por Richard Kelly con Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Maggie Gyllenhaal, Drew Barrymore, Patrick Swayze y Seth Rogen.

● Hay rumores de que se está trabajando en una secuela con el director Richard Kelly involucrado.

● En 2001, Michael Andrews y Gary Jules grabaron una nueva versión de Mad World para la banda sonora de la película Donnie Darko.

● A diferencia de la canción original, esta nueva versión usa un estilo balada y es mucho más lenta. La canción fue un éxito comercial, y ocupó los primeros lugares de las listas de popularidad alrededor del mundo.

Nightmare Before Christmas de Tim Burton

1993

This is Halloween-Danny Elfman

● "This is Halloween" es una canción compuesta por el compositor, músico, cantautor y productor discográfico estadounidense Danny Elfman para la película "The Nightmare Before Christmas".

● El cantante Marilyn Manson, hizo un cover de la canción en el 13º aniversario del lanzamiento del soundtrack de la película, y también se incluyó otra versión por Panic! At the Disco para el mismo soundtrack.

● Marilyn Manson convirtió la versión en un sencillo para promocionar su álbum "Eat Me, Drink Me", y la canción alcanzó la posición 37 en los Hot Modern Rock Tracks.

● Además, la banda japonesa The Candy Spooky Theater, fuertemente influenciada por las películas del director Tim Burton, realizó una versión de la canción que incluyeron en su segundo álbum de estudio "Scarywonderland", lanzado en 2010.

Beetlejuice

1988

Day-O (The Banana Boat Song) - Harry Belafonte

● Es una canción popular jamaiquina y su autor se desconoce. Probablemente fue creada alrededor de la segunda mitad del siglo XIX o la primera mitad del siglo XX, donde hubo un aumento del comercio de plátano en Jamaica.

● Se popularizó gracias al cantante Harry Belafonte en 1956. La canción cuenta que unos trabajadores, después de haber cargado un barco de plátanos durante la noche, esperan el pago para regresar a sus hogares.

● En México fue popularizada en los años 60 por el cantante de rock mexicano Johnny Laboriel y Los Rebeldes del Rock como «Bote de bananas».

● Fue utilizado por el director de cine Tim Burton en el soundtrack de la película Beetlejuice, cobrando relevancia en la cultura popular.

● En 2024, podremos ver la secuela de Beetlejuice.

Batman Returns

1992

Face to Face - Siouxsie and the Banshees

● Fue compuesta por la banda Siouxsie and the Banshees junto con Danny Elfman y fue producida por Stephen Hague.

● El director de cine Tim Burton le pidió a la banda que compusiera la canción principal de la película, Batman Returns.

● La canción apareció en el álbum recopilatorio de la banda de 1992, Twice Upon a Time - The Singles, y fue remasterizada en 2002 para The Best of Siouxsie and the Banshees.

● Se hicieron dos versiones del vídeo musical una que muestra a Siouxsie rodeada de gatos, y la versión para televisión incluía algunas tomas de la película con la actriz Michelle Pfeiffer como Catwoman.

Batman Forever

1995

Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me - U2

● Este sencillo fue lanzado por la banda de Rock irlandesa U2 como parte del soundtrack de la película Batman Forever, la canción fue un éxito en Estados Unidos, y fue nominada a los MTV Movie Awards.

● El título de la canción proviene de un juego de palabras con la clásica canción Hold Me, Thrill Me, Kiss Me de Mel Carter.

● El director Joel Schumacher intentó hacer un cameo para Bono como MacPhisto en Batman Forever, en el que el personaje debía aparecer en una escena de fiesta. Aunque los dos intentaron que la escena se llevara a cabo, llegaron a un acuerdo de que no era adecuada para la película. En su lugar, la banda ofreció "Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me" como contribución a la banda sonora.

● Y en el video sale Bono como The Fly y MacPhisto.

Men in Black

1997

Men in Black - Will Smith

● Fue la canción con la que Will Smith hizo su debut como solista y también protagonizó la película.

● La canción fue lanzada por Columbia Records el 3 de junio de 1997, como sencillo principal tanto de la banda sonora como del álbum debut Smith como solista, Big Willie Style (1997), y fue el primer sencillo de Will Smith después de su trabajo con DJ Jazzy Jeff.

● Men in Black encabezó las listas en Australia, Bélgica, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Nueva Zelanda, Suiza y el Reino Unido.

● No apareció en el Billboard Hot 100 porque no fue lanzado como sencillo comercial en los Estados Unidos; en ese momento, solo las canciones que se lanzaban comercialmente eran elegibles. 60

Godzilla

1998

Deeper Underground - Jamiroquai

● Además de formar parte del soundtrack de Godzilla, aparece como pista oculta en el álbum Synkronized de 1999 de Jamiroquai.

● El video dirigido por el director Mike Lipscombe para la canción también se utilizó para promocionar la película Godzilla.

● Esta canción está compuesta desde el punto de vista de Godzilla, que quiere huir de todo.

● El soundtrack también trae Heroes de The Wallflowers, y Come with Me, de Puff Daddy con Jimmy Page, remake de Kashmir. Además incluye canciones de Rage Against The Machine, Foo Fighters y a Billie Joe Armstrong de Green Day

Romeo + Juliet

1996

#1 Crush - Garbage (remix de Nellee Hooper y Marius de Vries)

Young Hearts Run Free - Kym Mazelle / Original de Candi Staton

#1 Crush - Garbage (remix de Nellee Hooper y Marius de Vries)

● En 1996, la pista fue mezclada por Nellee Hooper y Marius de Vries para el soundtrack de la nueva versión de la película William Shakespeare Romeo & Julieta del director Baz Luhrman.

● El remix, estuvo en el primer lugar en la lista Hot Modern Rock Tracks, y se mantuvo durante cuatro semanas. Fue nominada a mejor canción de una película en los Premios MTV de 1997.

● También fue el tema principal de la serie televisiva británica Hex en 2004.

An Officer and a Gentleman

1982

Up where we belong - Joe Cocker y Jennifer Warnes

● Se llevó el Grammy por Mejor Interpretación Pop de un Dúo o Grupo Vocales 1984, el Oscar en 1982 y el Golden Globe por Mejor Canción Original en 1983.

● El sencillo está escrito por Jack Nitzsche y Buffy Sainte-Marie con letras de Will Jennings e interpretada por Joe Cocker junto con Jennifer Warnes.

● Fue publicado por Island Records en 1982,2 y alcanzó el primer puesto de la Billboard Hot 100 en Estados Unidos durante tres semanas a partir del 6 de noviembre de 1982 y en Reino Unido fue número 7 en la lista de ventas del país.

● Fue el primer y único número 1 para Joe Cocker en Estados Unidos. Mientras tanto, para Jennifer Warnes fue el primero, después de (I've Had) The Time of My Life de 1987.

Reality Bites

1994

Stay (I Missed You) - Lisa Loeb

● La canción fue escrita y compuesta por Lisa Loeb, mientras que la producción estuvo a cargo de Juan Patiño.

● En un principio, "Stay" se había creado para un proyecto de Daryl Hall, pero el actor Ethan Hawke que era amigo y vecino de Lisa, escuchó la canción y se la envió al actor Ben Stiller para que la usara en la película Reality Bites.

● La disquera RCA and BMG le hizo mucha publicidad, y Ben Stiller dirigió el video de "Spin the Bottle" by the Juliana Hatfield Three

● El soundtrack también incluye a U2, Lenny Kravtiz, y Big Mountain con Baby, I love your way.

● Se convirtió en un éxito y en el número uno de la lista Billboard Hot 100, lo que le valió a Lisa el reconocimiento de ser la primera artista independiente en encabezar la lista de los Estados Unidos.

● Se prepara una serie de televisión.

Beverly Hills Cop

1984

The Heat Is On - Glenn Frey

● A Frey lo invitaron a ver la película en rough cut y luego le mandaron la canción para ver si se animaba a cantarla. Grabó las vocales en un día y al día siguiente, grabó la guitarra y los coros. Le pagaron 15 mil dólares.

● Es una canción escrita por Harold Faltermeyer y Keith Forsey.

● Fue todo un éxito, y alcanzó el lugar número 2 en la lista Billboard Hot 100 en marzo de 1985, detrás de Can't Fight This Feeling de REO Speedwagon.

● Los St. Louis Cardinals hicieron un remix de esta canción cuando fueron a la Serie Mundial en 1985 para enfrentarse a los Kansas City Royals.

Pulp Fiction

1994

Girl, You'll Be a Woman Soon - Urge Overkill

● Canción escrita por el músico estadounidense Neil Diamond, cuya grabación en Bang Records alcanzó el número 10 en la lista de sencillos pop de Estados Unidos en 1967.

● Tuvo un revival cuando apareció en el soundtrack de Pulp Fiction de 1994, interpretada por la banda de rock Urge Overkill.

● Otras versiones han sido grabadas por Cliff Richard (1968), Jackie Edwards (1968), la Biddu Orchestra (1978) y 16 Volt (1998).

● Tarantino siempre le pone mucho cuidado a sus soundtracks, y este tiene extractos de frases de la película. Incluye también "Son of a Preacher Man" de Dusty Springfield y Jungle Boogie de Kool & the Gang.

The Silence of the Lambs

1991

Goodbye Horses - Q Lazzarus

● El director de cine Jonathan Demme la incluyó tanto en Married to the Mob (1988) como en The Silence of the Lambs.

● Hay tres versiones de la canción con duraciones de 3:12, 4:20 y la versión extendida de 6:28.

● La película, ganadora del Oscar a mejor director, también le entregó reconocimiento a la cantanteQ Lazzarus, pues se volvió a incluir su tema “Goodbye Horses” durante la escena en la que el asesino serial Buffalo Bill baila y se maquilla frente a un espejo. La canción obtuvo fama mundial y ahora es todo un clásico.

● Jonathan Demme y Q Lazzarus volvieron a colaborar en Philadelphia, luego Q Lazzarus desapareció de la escena a mediados de los 90 y falleció en 2022.

La Historia sin Fin

1984

Never Ending Story - Limahl

● Producida y compuesta por Giorgio Moroder.

● Hay dos versiones, una en inglés y otra en francés. La versión en inglés contó con la voz de Beth Andersen y la versión francesa, titulada L'Histoire Sans Fin, contó con la voz de Ann Calvert.

● Limahl es un anagrama de Hamill, Cristopher.

● Rescatada por la serie Stranger Things.

Back to the Future

1985

The power of love-Huey Lewis and the News

● Huey Lewis fue buscado por Bob Gale, Steven Spielberg, y Robert Zemeckis, porque querían que Huey Lewis and the news fuera la banda favorita de Marty McFly. Pero el primero se negó porque no sabía cómo escribir una canción para una película o que se llamara "Back to the Future." Pero le dijeron que escribiera lo que él quisiera.

● La canción fue el primer número uno del grupo en llegar al Billboard Hot 100.

● Huey Lewis aparece cuando Marty está haciendo la audición.

● Fue nominada al Oscar por Mejor Canción Original.

Fast Time at Ridgemont High

1982

Moving in the stereo - The Cars

● Apareció en su primer álbum, "The Cars," lanzado en 1978. Fue coescrita por Ric Ocasek y el tecladista de la banda, Greg Hawkes, y cantada por el bajista Benjamin Orr.

● La canción continúa siendo reproducida en estaciones de radio de rock clásico.

● Una parte instrumental de "Moving in Stereo" se utilizó en la película de 1982 "Fast Times at Ridgemont High", en la que acompaña la fantasía del personaje de Judge Reinhold, en la que Phoebe Cates se quita la parte superior de su bikini mientras lo abraza.

● Aunque la canción se popularizó en la película, no se incluyó en el álbum del soundtrack.

Less Than Zero

1987

Hazy Shade of Winter - The Bangles

● Es una canción original del dúo americano Simon & Garfunkel de 1966, y fue incluida en su cuarto álbum de estudio "Bookends" (1968). Alcanzó el puesto número 13 en el Billboard Hot 100.

● En 1987, el grupo The Bangles grabó un cover de la canción para el soundtrack de la película "Less than Zero", que superó en éxito a la original y alcanzó el puesto número dos en el Billboard Hot 100.

● En 2019, Gerard Way y Ray Toro de My Chemical Romance, grabaron otra versión para la serie original de Netflix "The Umbrella Academy".

The Last Dragon

1985

Rhythm Of The Night - DeBarge

● Fue el primer sencillo de su cuarto álbum de estudio 'Rhythm of the Night' (1985). La canción impulsó la carrera de la compositora Diane Warren.

● La canción marcó el mayor éxito de DeBarge hasta la fecha, alcanzando el tercer lugar en el Billboard Hot 100, el primer lugar en Hot R&B/Hip-Hop Songs, el primer lugar en la lista de música contemporánea para adultos de Estados Unidos y el cuarto lugar en el Reino Unido, además de recibir certificación de oro.

● El lanzamiento de "Rhythm of the Night" coincidió con el estreno de la película de Motown "The Last Dragon", que incluyó la canción como parte de su soundtrack. La publicidad gratis resultante de la asociación de la canción con la película aumentó su popularidad.

● La canción también apareció en la película de 2016 "Ghostbusters: Answer the Call".

Streets Of Fire

1984

I Can Dream About You - Dan Hartman

● Forma parte del álbum del soundtrack de 'Streets of Fire'.

● Se lanzó en 1984 como un sencillo de la banda sonora y también incluida en el álbum de Hartman 'I Can Dream About You'.

● La canción logró un éxito comercial, alcanzando el puesto número 6 en la lista Billboard Hot 100 en los Estados Unidos.

Against All Odds

1984

Against All Odds - Phill Collins

● Fue la canción principal de la película de 1984 Against All Odds, y se lanzó por primera vez en el soundtrack de la misma.

● Phil Colins mencionó en una entrevista en 1985 que las mezclas fueron hechas por teléfono y la canción fue número 1. No lo podía creer.

● Alcanzó el segundo lugar en el ranking británico después de su lanzamiento como sencillo en 1984, convirtiéndose en la tercera canción de Collins en alcanzar los primeros diez lugares en dicho ranking, y llegó al primer puesto en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, en donde se mantuvo por tres semanas, reemplazando a "Footloose" de Kenny Loggins.

● Es la primera de las seis canciones escritas por Collins específicamente para aparecer en una una película.

● "Against All Odds" ganó el premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina en 1985, y recibió también una nominación a los premios Óscar por Mejor Canción.

● Collins vio un borrador de la cinta en un hotel mientras estaba de gira con Génesis, y aceptó componer la canción. Se basa en una composición anterior que Collins ya tenía, pero además, habla del primer divorcio de Collins.

Real Genius

1985

Everybody Wants to Rule The World - Tears for Fears

● Se publicó como la tercera parte del álbum Songs from the Big Chair en 1985.

● Fue el séptimo sencillo en alcanzar el Top 40 británico, logrando el lugar número 2 en abril de 1985.

● En los Estados Unidos, fue el primer sencillo en llegar al número 1 de la lista Billboard Hot 100, el 8 de junio de 1985, ocupándolo por dos semanas.

● También alcanzó la lista Hot Dance Club Songs y la "Hot Dance Singles Sales". Desde entonces, lleva más de dos millones de emisiones en la radio.

● En 1986, la canción ganó un Brit Award por "Mejor Sencillo".

● Lorde hizo un cover de la canción para el soundtrack de la película “The Hunger Games: Catching

Fire". Ella transformó la melodía de Tears for Fears en un sombrío canto fúnebre.

The Jewel of the Nile

1985

When the Going Gets Tough The Tough get going - Billy Ocean

● Es una canción de 1985 coescrita y originalmente grabada por el cantante inglés Billy Ocean.

● La canción fue utilizada como tema principal en la película "The Jewel of the Nile" (1985), protagonizada por Michael Douglas y Kathleen Turner.

● La canción se convirtió en un gran éxito internacional, alcanzando el número uno en la lista de sencillos del Reino Unido durante cuatro semanas en febrero de 1986, y el número dos en el Billboard Hot 100, quedando detrás de "How Will I Know" de Whitney Houston.

● Hasta la fecha, sigue siendo el único sencillo número uno de Billy Ocean en el Reino Unido.

Say Anything

1989

In Your Eyes - Peter Gabriel

● "In Your Eyes" es parte de su quinto álbum en solitario “So”.

● Alcanzó el número 1 en los Estados Unidos y el lugar #26 en Billboard. En Australia, "In Your Eyes", alcanzó su punto máximo en el puesto 97 en noviembre de 1986.

● La canción apareció en la película de drama adolescente Say Anything... (1989) protagonizada por John Cusack y Ione Skye.

● En una entrevista con Rolling Stone, discutiendo el 25 aniversario de So, Gabriel comentó sobre el impacto cultural de la escena del boombox en la película, que le dio a la canción una segunda vida.