Historia de la gastronomía del turismo desde una mirada experta

Susana Palazuelos, chef Internacional reconocida se una la sección de TurismoW titulada "Viajando con...", donde cuenta su vida de viajera y cómo se posicionó en la industria gastronómica, poniendo el sabor de México en lo alto.

Susana es propietaria y directora general de Banquetes Susana Palazuelos, empresa reconocida en Acapulco fundada en 1977, contando con reconocimientos a nivel nacional e internacional por su excelencia en la calidad de su cocina. Se da a conocer como la pionera en dar a conocer a Acapulco como uno de los destinos más espectaculares, posicionándose como lo mejor de lo mejor en el sector turístico y en la economía local, responsable de los banquetes ofrecidos en los principales Eventos de Acapulco entre los que destaca el servicio a: Presidentes de la República, Congresos Internacionales, participación constante en el Tianguis Turístico, la Asociación de Banqueros, entre otros.

Todo buen paladar se prepara desde sus inicios, a su corta edad ya conocía de lo mejor de la gastronomía, teniendo familia extranjera y viviendo en México es que conoció lo más delicioso de la comida, convirtiéndose en una catadora delicatessen.

Años más tarde, estando casada, habiendo estudiado, viajado, conocido, formando su historia, vuelve a Acapulco y abre su espacio delicatessen.

"Yo no sabía que la gente no sabía comer, no sabía que no todos comían como yo, tenía lo mejor de lo mejor en lo delicatessen, por azares del destino un día me desperté soñando con un flashazo de luz que decía catering, yo no sabía que significaba, me pongo a investigar y descubro que era servicio de banquetes. Un día en una cena con una amiga que era chef Cordon Cleu, de hobbie , mandé comida de mi Delicatessen, les encantó y sus invitados comenzaron a contactarme, sabían de comida. Un Barón fue mi primer cliente, les preparé comida mexicana, nadie se imaginó que sirviera algo así, no era lo común. Ahí empezó todo".