Integridad y congruencia: Las claves para ser más exitoso

● Según la plataforma Unimooc y la revista Factor de Éxito, solo 2 de cada 10 personas logra lo que se propone, entonces es bastante probable que solo 2 de cada 10 emprendedores logre ser exitoso con un emprendimiento.

● Según el World Economic Forum, la inteligencia emocional es el factor fundamental que distingue a las personas sobresalientes del resto del grupo. La conexión es tan fuerte que el 90 % de los mejores profesionales tienen inteligencia emocional alta.

● Harvard Business School afirma que las personas que son muy específicas con sus metas tienen menos riesgo de desviarse de ellas, por ejemplo, en vez de decir voy a bajar de peso, decir voy a bajar 5 kilos.

¿POR QUÉ SER PERSONAS ÍNTEGRAS NOS HACE MÁS EXITOSOS?

● Hoy día uno de los mayores retos que tenemos en la sociedad moderna es aprender a vivir con congruencia.

● El enemigo #1 de la congruencia es lo que denomino: la brecha de integridad. La persona que quiero ser vs la persona que termino siendo.

● Las personas más valientes en el mundo se apegan a sus valores, son íntegras. Por ende, son personas que viven más en paz y se sienten más exitosas que otras en su vida.

CUALIDADES DE LAS PERSONAS DE ALTO RENDIMIENTO

De las personas más exitosas en el mundo, que se reconocen como personas de alto rendimiento, hay 3 cualidades en común que ellos tienen:

1.- TIENEN UNA MENTALIDAD DE ABUNDANCIA: Estas personas creen que hay una infinidad de conocimiento, de sabiduría y éxito para todos. En otras palabras, hay espacio para todos en el mundo para ser exitosos y no necesitamos sentirnos amenazados por el éxito de otros.

2.- SON DE MENTE ABIERTA: PIDEN CONSEJO Y APRENDEN DE OTROS: La mayor parte de la gente, en lugar de buscar a otros, pedir ayuda y escuchar otras perspectivas, dejan que su arrogancia y ego los aisle. Simplemente tienen miedo de preguntar a otros cómo se pueden mejorar las cosas.

3.- DAN SEGUIMIENTO A LO QUE SE COMPROMETEN, SON RESPONSABLES: Las personas que se consideran exitosas o se consideran de alto rendimiento, saben que su vida es el resultado de lo que crean, permiten o provocan. Lo que está pasando en tu vida es tu responsabilidad.

Por otra parte, la mayoría de las personas no le dan seguimiento a las cosas que dicen que van a hacer. Podrían a lo mejor hacer solo una parte de lo que prometieron hacer y creen que hacer eso es “suficiente”, pero para las personas a las que les prometieron eso simplemente no lo es. La falta de seguimiento en tus acuerdos significa que tu integridad siempre está en cuestionamiento.

¿EN QUÉ CONSISTE LA ACTITUD ‘CONSIDÉRALO HECHO’?

● He visto cómo las personas más exitosas en el mundo, simplemente contestan cuando les piden algo “considéralo hecho”.

● Cuando le pides una tarea a una persona de alto rendimiento simplemente te dice: “considéralo hecho” y esa persona es tan fiable como su palabra. A esto es a lo que llamamos la ACTITUD DE CONSIDÉRALO HECHO.

CONGRUENCIA Y CONFIANZA

● Actuar con congruencia, te convierte en una persona más confiable.

● Las personas que dan seguimiento a lo que acuerdan son íntegros. La integridad es una pieza fundamental de la actitud “considéralo hecho”.

● Cuando tú provocas que tu integridad sea cuestionada al menos una vez, es muy difícil restaurar la confianza en tus palabras.

● Hemos visto a muchas personas de alto perfil fallar así como a compañías quebrar en los últimos años…

● En estas situaciones, puedes apostar a que los participantes en estos casos de falta de integridad tuvieron un millón de excusas para justificar sus acciones, y también puedes apostar a que ninguno de ellos se hizo la pregunta: ¿Qué es lo correcto hacer ante esta situación?

● Es verdad que en algunos momentos es difícil saber qué es lo correcto hacer. Es cuando tenemos que brindar CLARIDAD a nuestras mentes y hacer un CHECK de integridad y preguntarnos a nosotros mismos esta pregunta: ¿Qué es lo correcto hacer en esta situación?

● Si somos honestos con nosotros mismos sabremos la respuesta.

¿QUÉ ES LA INTEGRIDAD?

● La integridad es el compromiso en hacer lo correcto, más allá de las circunstancias y pase lo que pase.

● Si la gente no cree en nosotros, no va a querer estar a nuestro lado.

● Desarrollar tu confianza depende de la integridad que demostremos consistentemente. La mayor parte de la gente se la pasa puliendo su imagen en lugar de vivir su propia palabra, liderar con el ejemplo. Está más preocupada en cómo se ven en lugar de preocuparse por sus acciones.

● No puedes jugar con la integridad, estás de un lado u otro, eres íntegro o no. Tienes que aprender a ser consistente, no hay agendas escondidas, no hay juegos políticos.

● Nuestra integridad viene de nuestra habilidad de usar el sentido común, escuchar a otros y ser consistente con nuestras acciones. Cuando tienes la capacidad de decirle a otras personas “considéralo como hecho” y luego le das un verdadero seguimiento a esta declaración, estarás estableciendo un pilar muy fuerte para tu éxito a futuro.

Recomendaciones para ti cuentahabiente:

● Actúa con integridad sin importar las circunstancias.

● Actúa de manera que cuando te comprometes a hacer algo, los demás lo consideren como un hecho.

● Haz una revisión de tu integridad consistentemente preguntándote: ¿Qué es lo correcto hacer?

PUNTOS CLAVE QUE DEBES RECORDAR

La gente exitosa tiene una mentalidad de abundancia. La clave al éxito está a mi alrededor si pongo atención y escucho. Considéralo hecho: haz lo que dices que vas a hacer. La integridad es nunca avergonzarme de mi reflejo El éxito viene de nuestra habilidad de usar el sentido común, escuchar a otros y ser consistente en tus acciones.

