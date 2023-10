Reventar terna para el INAI fue instrucción del presidente: Senadora

"No queda duda que reventar la terna de comisionados para el INAI fue instrucción del presidente a la bancada de Morena", afirma la senadora del PRI, Claudia Anaya, "delicado porque vamos a toda velocidad a la contienda electoral del 2024 y muchos órganos siguen sin integrantes completos"

Tas la filtración de ayer del audio del senador de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar afirmando que "la Corte no nos puede exigir, nos vamos a llevar la votación hasta diciembre y si sale bueno y si no sale pues no sale", la senadora priista dijo, "ya nos quedó claro quien ordena".

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, puntualizó que, la elección de los aspirantes a la Sala superior, especializada y regional, los nombres vienen de fuera del Senado.

En el caso del INAI y de los tribunales locales, se puede inscribir todo el mundo y son los senadores quienes pueden elegir a quien quieran.

Desde la oposición, dijo hubo un largo proceso para la elección de los mejores perfiles, por lo que proponen "hay cinco hombres y cinco mujeres en ese ranking, vamos a someterlo a la tómbola, pero ellos no han querido por que la instrucción del presidente es que los órganos no funcionen".

Con la instrucción de la Corte de que el INAI funcione con 4 de 7 comisionados, dijo "tal vez sí les conviene más nombrar a quien sea de su interés"; aunque "no es lo óptimo, podemos aceptarlo", dijo al recordar lo ocurrido en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, con la llegada de su titular, "simplemente dejó de funcionar".

Afirmó que si eligen del ranking de los 10 "no habrá problema que nosotros los acompañemos", pues aseguró que "hubo un largo proceso para la elección de estos perfiles que fueron rechazados ayer".