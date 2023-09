En MC no queremos alianzas simplonas: Alberto Esquer

"Estamos en un momento de definiciones internas en Movimiento Ciudadano; hay voces que decimos que el país requiere de la unión, de una gran coalición de hombres y mujeres libres no simplemente alianzas simplonas entre partidos políticos”. Ayer Luis Donaldo Colosio hizo un posicionamiento claro “que él no buscará la presidencia de la República y que no será factor de división de la oposición”, reconoció el secretario del Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco, Alberto Esquer.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el integrante de Movimiento Ciudadano afirmó “en MC podemos tomar la mejor decisión que mejor le convenga al país y a los estados”, por lo que aseguró “nosotros damos un posicionamiento desde lo local, inverso a lo que hemos visto en los últimos años con las que lejos de avanzar retrocedemos”.

Estamos en un debate público en donde “hay voces que piensan que es mejor ir solos con una postura clara y hay voces que apuestan a una gran coalición no de cúpulas partidistas, sino de una alianza ciudadana”.

“El Frente mostró la postura de Xóchitl Gálvez, estamos a unos días de que Morena defina a su candidato o candidata y Movimiento Ciudadano tendrá que hacer lo mismo en las siguientes semanas”

“Estamos en un debate interno no solo de Jalisco o Nuevo León, estamos debatiendo el futuro del país”.

En lo particular dijo “yo estoy esperando a ver quién es nuestro candidato… Samuel García, Jorge Álvarez, Patricia Mercado quien quede mueve toda la perspectiva”. “Al descartarse Alfaro y Colsio nos queda Samuel García como uno de los candidatos fuertes, no queremos una candidatura que no levante expectativas”.

Sobre la declaración del líder nacional de MC, Dante Delgado quien afirma que “con el PRI ni a la esquina por la historia de fracasos”, aseguró que “eso está en debate… no podemos dormirnos en tiempos electorales”: