"México no puede resignarse a dos opciones; MC es la tercera fuerza"

No veo ruptura en Movimiento Ciudadano, apenas vamos a la discusión interna y espero que eso no la traiga, afirma la senadora Patricia Mercado, quien reconoce que "sería terrible encerrar a México en dos polos, sino se gana la tercera opción que somo nosotros".

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, detalló que su partido transcurre por un momento importante de liderazgos entre Dante Delgado y Enrique Alfaro, quien planteó que "la aparición de Xóchitl Gálvez en el Frente Amplio por México nos obliga a replantearnos la alianza o no alianza".

Sin embargo, Mercado afirma que "MC es la tercera opción y la mayoría piensa que no deberíamos ir en alianza, la candidatura puede alcanzar, y la visión es ganar", y aunque la opción de alianza se abrió con los militantes de Jalisco, la definición se tendrá hasta el 5 de diciembre.

"Soy convencida de que no podemos resignarnos a dos opciones. El Frente Amplio me parece artificial pues los tres partidos han estado en lugares distintos... lo mismo ocurre al ver a Sheinbaum con el Verde, tampoco es lógico".

Reconoció también que aunque estos son tiempos de polarización, tener una campaña de adjetivos el que pierde es México; no caer en eso "será el reto de nuestros candidatos", entre los cuales consideró a Indira Kempis, Luis Donaldo Colosio y Samuel García, y puntualizó que "Alfaro hubiera sido un excelente candidato y presidente" y aprovechó para eliminarse de la contienda afirmando, "yo ya he dicho que no".