Un viaje por la cultura gastronómica de México 

Rubén Mora tuvo en entrevista para Turismo W al Chef Eduardo Palazuelos, a quien le da la bienvenida para compartir espacio con la nueva sección “Cocinando un mejor país”, donde se develarán los mayores secretos para hacer de México un país que destaque por su gastronomía,

Cuando se viaja se quiere conocer todo lo que envuelve al lugar que visitamos, el mexicano tiene un dicho que dice que dice “panza llena, corazón contento”, algo que caracteriza a México es su gastronomía, por ello se dice que la mejor forma de conocerlo es por el estómago, pues tenemos una gran variedad rica en sabores y texturas, combinaciones y recetas que hacen una experiencia única para quien nos visita.

Lalo Palazuelos menciona cómo se ha puesto en alto la gastronomía en el país, comentando que precisamente en 2010 la UNESCO la denominó como "patrimonio intangible de la humanidad”.

A lo que Lalo responde “La cocina no se trata de comer, se trata de conocer la idiosincrasia del país. En México se varía conforme los estados, todo es diferente entre sí… Como Chefs sabemos que tenemos grandes retos en temas alimenticios…”

Llegar a un estado de la república mexicana significa abrirte a un mundo de posibilidades donde cada platillo tiene su toque único, una receta diferente, un sabor inigualable a otra locación, te espera una experiencia única.

Viaje al mar de Cortés: menciona que comió almejas recién sacadas del mar mientras hacía snorkel con su esposa, unas gotas de limón y quedaron listas para disfrutarse .

Visita a un restaurante Vietnamita a los 9 años de edad: probó y vivió toda la experiencia de los tacos de lechuga con una mezcla de aromas, texturas y sabores que lo impactaron.

Sus experiencias de niño: lugares donde su mamá los llevaba, locales pequeños donde la comida es casera y lo hace remontarse a el recuerdo cada vez que vuelve a probar algo similar.

“Eso es lo que me ha traído mis mejores momentos y lo que me llevó hasta donde estoy, lo que me formó a quien soy ahora”