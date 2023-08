En entrevista con “Martha Debayle en W”, Mercedes D’Acosta, quiropráctica; representante de Latinoamérica y el Caribe en la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva; expresidente y actual vicepresidente de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva (IG: @tuquiropractica // TW: @quiropracticas // FB: @quiropracticas), nos explicó si nuestro cuerpo está diseñado para hacer ejercicio.

● Según datos internacionales el 25% de los deportistas presentan algún tipo de lesión muscular al menos una vez al año.

● Alrededor de la mitad de las lesiones deportivas en los atletas jóvenes son debido al exceso de uso. Los ligamentos de los adolescentes no son tan flexibles, resultando en más lesiones por estiramiento y por desgarramiento.

● Los deportes con más lesiones son: Crossfit, fútbol, rugby, atletismo y artes marciales.

● Los deportes menos nocivos son: natación, yoga y golf.

● Las lesiones deportivas más frecuentes son: fracturas, dislocaciones, esguinces, distensiones, tendinitis o bursitis.

Fractura de hueso: ruptura de un hueso.

Dislocación: Cuando dos huesos que se juntan para formar una articulación se separan.

Esguince: Son estiramientos o desgarros de los ligamentos, las bandas de tejido conectivo que unen el extremo de un hueso con otro. Los esguinces son más comunes en los tobillos, las rodillas y las muñecas.

Desgarro: Es una torsión de un músculo o tendón.

Tendinitis: Es la inflamación de un tendón (banda flexible de tejido fibroso que conecta los músculos con los huesos).

Bursitis: Es la inflamación de la bursa, un pequeño saco lleno de líquido que actúa como un cojín entre un hueso y otras partes móviles, como los músculos, los tendones o la piel.

LESIONES MÁS COMUNES POR TIPOS DE EJERCICIO

● Pesas: Discos con hernias en la espalda, esguinces, desgarres en los músculos, fracturas óseas, lesiones en la placa de crecimiento y daños en los cartílagos.

● Cardio: Esguinces y distensiones. Estas ocurren cuando los ligamentos o los músculos/tendones se estiran demasiado o se desgarran parcial o completamente.

● Correr: Lesiones del menisco

-Fascitis plantar: Inflamación del tejido conectivo en la planta del pie. Puede ser causada por un uso excesivo, un calzado inadecuado o una mala biomecánica del pie.

-Periostitis tibial: Inflamación del tejido que recubre el hueso.

-Tendinopatía del Aquiles: Lesión por sobrecarga del tendón de Aquiles. Provoca un dolor punzante o sensación de quemazón sobre el tendón de Aquiles.

● Bici

- Tendinitis rotuliana: Es ocasionada por un mal pedaleo, el cual poco a poco va dañando el tendón del cuádriceps hasta producir una inflamación del mismo.

-Tendinitis de la pata de ganso: Se produce de la inflamación de tres tendones que se encuentran a la altura de la rodilla.

-Lumbalgias: Se ocasiona por un trabajo excesivo de flexión de tronco durante varios kilómetros o por hiperextensión de la columna.

-Patología de muñeca: Síndrome del túnel carpiano, que es la compresión del nervio mediano en el túnel del carpo.

-Lesiones traumáticas: El ciclismo se encuentra en los primeros 10 lugares del índice de lesiones deportivas.

La caída es la principal causa de lesión por traumatismo directo. Ya sean contusiones, heridas o fracturas. Sin embargo, las más frecuentes son los esguinces, abrasiones cutáneas y luxaciones.

Tips para evitar lesiones

● Es muy importante llevar una alimentación de acuerdo a cada cuerpo y los requerimientos de cada deporte.

● Dormir las horas suficientes para que el cerebro y los tejidos logren recuperarse.

● No tomar medicamentos simultáneamente con el ejercicio a menos que esté indicado.

● La frase de no pain no gain es muy peligrosa. Sólo sirve si hablamos de sentir un poco de dolor de ácido láctico después del ejercicio, no exagerado y de ninguna manera dolor de otros tipos.

● Cuidado con los productos “naturistas”. Es importante conocer bien los ingredientes y efectos, como los termogénicos, porque aceleran el pulso cardíaco.

● Tu cuerpo es una máquina perfecta, pero hay que darle mantenimiento y entender cuando no puede hacer algo. Es muy importante saber parar a tiempo.

● Lo primero y más importante es que si hay una lesión o molestia en alguna zona, la atención del cuerpo va a estar en protegerlo y que esta lesión no sea mayor, grave o comprometa la vida.

Ejemplo:

-Es el cambio en el número de pulsaciones en los atletas… A mucha gente le enorgullece, pero ¿sabes por qué pasa esto y qué quiere decir?

-Significa que está ocurriendo una cardiomegalia o crecimiento en el corazón, esto ocurre cuando hay esfuerzos de resistencia o de fuerza, y el cuerpo genera las mismas sustancias que produce un infarto y provoca tejido cicatrizal y es así como crece el corazón.

-Es muy importante cuando haces ejercicio de resistencia o de fuerza tener a un cardiólogo funcional que revise que las arritmias que se generan sean funcionales y no riesgosas por ejemplo para una muerte súbita.