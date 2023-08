Sandra Cuevas se destapó como aspirante a la candidatura por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las próximas elecciones de 2024, y en el espacio de Así el Weso, la alcaldesa de Cuauhtémoc aseguró que competiría y ganaría el cargo con cualquier partido político, excepto con Morena, pues afirma que “Morena es la que destruyó la ciudad y quien esta destruyendo al país”.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la funcionaria señaló que lo ideal sería competir a través del Frente Amplio por México, sin embargo, dijo estar consciente que el FAM ya tiene muy claro quiénes son sus candidatos para la CDMX, por lo que no descarta que se abran otras puertas y acepta que ya se ha reunido con los dirigentes de varios partidos.

Cuevas desconoce por qué la siguen ligando políticamente con el aspirante presidencial Ricardo Monreal, y al contrario lo reconoce como la carta fuerte de Morena al ser el mejor posicionado para competir por la jefatura de Gobierno, por lo que ya lo considera como un posible rival.

Al ser cuestionada sobre las críticas por sus lujosas prendas, Cuevas aseveró que sus gastos personales son fruto de su arduo trabajo y afirmó que le gusta vivir bien.

“En lo que yo me gaste mi dinero es eso, mi dinero, lo que yo trabajo; trabajo para ser feliz y soy una mujer sin hijos. Mientras a mí no me encuentren que ando de corrupta, entonces no tienen por qué criticarme, considero que todo aquel que trabaja tiene derecho a vivir bien. Me voy a seguir vistiendo bien, no me voy a disfrazar de lo que no soy, me siento bien y me siento bonita y feliz”.