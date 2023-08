Estar en primer lugar siempre es gratificante: Xóchitl Gálvez

A dos meses de iniciar su participación en la contienda por encabezar el Frente Amplio por México, la senadora Xóchitl Gálvez se dijo sorprendida de su posicionamiento, aseguró que “estar en primer lugar siempre es gratificante”, sin embargo, no renunciará al Senado, hasta después del 3 de septiembre; incluso compartió “el día de ayer presenté una reforma constitucional para que no se le quite el dinero al Poder Judicial”.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, reconoció que “no esperaba este posicionamiento tan bueno” pero dijo que hay que seguir trabajando, porque los embates del presidente contra ella “han sido fuertes… aunque diga que él es el agraviado”.

No obstante, aseguró “tengo fe en los ciudadanos” que se manifiestan a su favor voluntariamente con cartones de pizza e incluso pagando espectaculares con sus propios recursos.

Sobre las firmas recabadas con las que encabeza la preferencia en el Frente Amplio por México, señaló “me empezaron a caer firmas raras y me las quitaron, si eran de Morena o no coincidía con la prueba de vida. Muchas de las de que detecté eran de un padrón. A varios se les quitaron y les afectó más que a mí”.

Sobre sus contrincantes Beatriz Paredes y Santiago Creel a quienes enfrentará mañana en un segundo foro, declaró “los tres vamos a hacer un trabajo de nivel”.