En la cabina de Así el Weso, Rosario Robles, ex secretaria de Sedatu y Sedesol durante la administración de Peña Nieto, aseguró que su encarcelamiento por el delito del ejercicio indebido del servicio público, fue el resultado de una decisión y una venganza política de parte del grupo que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el caso de la Estafa Maestra

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la exfuncionaria señaló que este delito no merece prisión preventiva, ya que hasta el día de hoy y durante los tres años que permaneció en prisión, las autoridades no lograron demostrarle nada de esta acusación. Hizo referencia a la justicia selectiva de nuestro país, pues comparó su caso con el del actual titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, acusado por el mismo delito que ella, pero por el incendio en una estación migrante en Ciudad Juárez, y quien sigue en libertad y en su cargo.

El significado de La Estafa Maestra para Rosario Robles es una investigación periodística que hoy por hoy, dijo, no se ha confirmado y que tal es así que sacaron un segundo libro donde nuevamente es mencionada. Por otra parte, aclaró que los amparos que ganó en su caso y que lograron su libertad, no los ganó bajo la administración de la actual ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, sino que los amparos los ganó siendo Arturo Zaldívar, presidente de la Corte.

“El Poder Judicial a nivel federal aplican la constitución y han venido señalando todas estas irregularidades y que se haya cometido este abuso hacia mi persona, pero siempre hay esa parte positiva, tenía que estar ahí para limpiar mi nombre, porque era tanto el lodo que me habían echado que el hecho de que en tres años de tenerme detenida pase a ser la perseguida, fue porque la gente se empezó a dar cuenta de que yo no me había robado ni un solo peso. A mí no me sacaron una casa o un rancho o cuentas en el extranjero, yo no tengo ’Pandora PaperS’ ni ´Panamá Papers’ como los políticos que están en el actual Gobierno, yo no tengo 28 casas como el señor Barlett, yo vivo en la misma casa en la que estuvo sentado el hoy presidente de la Republica hace 28 años”.

Robles afirma que fue una perseguida política que hoy tiene la frente en alto, y se declara una ciudadana de oposición, aportando ideas de lo que hoy sucede en nuestro país, ya que dijo, jamás podría estar de acuerdo con aquellos que la encarcelaron.