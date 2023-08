Registro de firmas del Frente Amplio por México es auditable: Marco Baños

Las firmas en apoyo a los aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México “son totalmente auditables”, aseguró el integrante del Comité Organizador del FAM, Marco Baños, en respuesta a las sospechas de senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, sobre la autenticidad de las firmas recabadas por algunos de los contendientes a quienes afirma no haber visto en plazas pidiendo el apoyo.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el ex consejero del INE, dijo que sus compañeros intentaron hablar con Gálvez, pero no tuvieron oportunidad; no obstante, aseguró que “las firmas recibidas están siendo auditadas”, y “sabremos de dónde vino cada una de las firmas”.

Informó que mañana martes 8 de agosto a la media noche cierra la recepción de firmas y recalcó que los padrones de militantes de partidos no pueden ser integrados a la plataforma, ya que el registro de simpatizantes es individual.

Y aunque los tiempos son apretados, el miércoles se dará el reporte de recuento para conocer quiénes tienen las 150 mil firmas validadas, y el jueves iniciará el Foro de debate entre los aspirantes a encabezar el FAM.