La Fiscalía General de la República (FGR) busca procesar a Óscar Zamudio, abogado que denunció irregularidades en el caso contra Emilio Lozoya, y que es el actual defensor de Carlos Treviño, último director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En la cabina de Así el Weso, el litigante Oscar Zamudio en compañía de su abogado Marco Tulio Martínez Cosío, acusó que le quieren inventar un delito en represalia por las victorias judiciales que ha obtenido en los últimos meses y por denunciar al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por diferentes inconsistencias cometidas en el caso Lozoya, incluyendo la tortura contra él y su familia.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el abogado aseguró que le incomoda a la Fiscalía y por tal motivo lo quieren intimidar; pues lo citaron a una audiencia el próximo martes para imputarle varios delitos, sin embargo, advirtió que no se va a dejar… “El fiscal Gertz no debe ser intocable”.

“Me quieren imputar una consistente en que un abogado alegue a sabiendas de hechos falsos, yo denuncie al fiscal general de la Republica porque tengo la convicción, estoy convencido de que coacciono indebidamente al señor Emilio Lozoya para obtener una denuncia de hechos falsos”, señaló Zamudio

También afirmó que va a asistir a la audiencia a defenderse con dignidad junto con su abogado Marco Tulio Martínez Cosío y aseguró que van a demostrar que sin mentiras se puede ganar, para evitar que este tipo de casos sigan pasando.

“Vamos a ir para exhibirlos y anunciarles que no me van a callar, que no pueden hacerlo”, dijo.