Las familias de los 43 normalistas desaparecidos dieron a conocer este miércoles su posición sobre el último informe del caso Ayotzinapa presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

En Así el Weso, la coordinadora del Área Internacional del Centro ProDh, María Luisa Aguilar, afirmó que el Caso Ayotzinapa perdió el segundo pilar más importante dentro de la investigación para dar con el paradero de los estudiantes, pues la salida del GIEI deja a las familias muy tristes y molestas, porque en el 2018 se inició un proceso con este Gobierno, con la promesa de llegar a la verdad.

En entrevista con Enrique Hernández Alacazar, la activista explicó que el GIEI era el ente en quien los familiares de los 43 normalistas confiaban, al ser quienes podían dar una visión independiente e imparcial de lo que estaba sucediendo en la investigación, sin embargo dijo, estos expertos se van del país argumentando que hay una deuda en cuanto a la entrega de información muy importante, por parte de las Fuerzas Armadas.

“Las Fuerzas Armadas al no querer ser transparentes y reconocer que tienen más información de la que han dado a conocer sobre el caso Ayotzinapa y sobre la situación de macrocriminalidad, en el contexto donde se llevaron a cabo las desapariciones y que no estén abiertas en reconocer que algunos de sus elementos estaban coludidos con el crimen organizado, genera que las familias no puedan acceder a toda la información requerida para saber cuál es la verdad del caso.

María Luisa Aguilar señaló que el último informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, marca una nueva ruta para llegar a la verdad, y lo que lleva a los familiares a solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que refrende el compromiso que ha hecho con ellos y les explique cómo van a poder acceder a dicha información.