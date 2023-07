Alejandro Moreno llevó al PRI al peor momento de su historia: Osorio Chong

Más de 300 priistas encabezados por el senador Miguel Ángel Osorio Chong anunciaron su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el mal manejo del dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno; dentro de los que presentaron su renuncia se encuentran los senadores Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que Alejandro Moreno llevo al PRI al peor momento de la historia por tomar decisiones a su conveniencia.

Osorio Chong señaló que su decisión es firme y van a salir adelante a partir de un encuentro con la sociedad y la gente.

“Vamos a construir otro camino, no necesariamente a partir de tener espacios para poder participar en la vía pública, no estamos de acuerdo con ellos, queremos una oposición que nos permita entrar al diálogo para ver los intereses de la sociedad no de los partidos, vamos a ver como sigue esto, mientras esta Alejandro Moreno pienso en lo peor para la Alianza, para la mentira, para la traición”.

La senadora de la República, Claudia Ruiz Massieu, dijo en el espacio de “Así El Weso” que fue una decisión difícil renunciar al PRI, pero está cerrando un capítulo, encontró desacuerdos con la manera de dirigir el partido, durante cuatro años plantearon sus inconformidades y nunca vieron ninguna respuesta y esa fue una de las razones por las que declino a la candidatura.

“Con senadores independientes vamos a buscar con Congruencia por México ir captando a los ex priistas con nuevas formas para relacionarse con la ciudadanía, finalmente creo que todos los que estamos en la oposición compartimos la visión del país”, concluyó.