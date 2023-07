Retirarme medidas de protección es mandarme al matadero: Martha Solórzano

La junta del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mediante un análisis de riesgo decidió retirar las medidas cautelares y de protección a la defensora de Derechos Humanos, Martha Solórzano.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Martha Solórzano, declaró que es muy grave la decisión que tomaron, la protección la tiene desde 2019 con escoltas federales por recibir amenazas, ser privada de la libertad y torturada por un policía durante 12 horas y el secuestro de uno de su sobrino.

“Cuando veo la decisión del analista de que no corro ningún riesgo, casi se me para el corazón del pavor, como voy a irme derecho a que me asesinen, yo todo lo pruebo, lo hago público… No pienso regresar a San Luis Río Colorado, mientras yo tenga el peligro tan grave no voy a regresar, es ponerme en las manos de mis agresores”.

La defensora puntualizó que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, no le da la debida importancia a los Derechos Humanos y que Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo es un torturador.