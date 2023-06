Invitamos a 9 cárteles mexicanos al pacto de paz: Delia Quiroa

"Del primer llamado de paz que hicimos al cártel de Matamoros, hoy podemos dar paz a una familia tamaulipeca", en Sonora la petición directa a tres cárteles la entrega de la señora Yesenia fue cumplida, al igual que la aparición de tres menores en menos de seis horas, afirma la buscadora Delia Quiroa, y fundadora del colectivo "10 de Marzo".

"Si no paran las desapariciones y la violencia en el país, no vamos a poder resolver nuestros casos, son los pretextos que nos da la autoridad para no hacer su trabajo", aseguró en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Por ello, detalló "propusimos un pacto en donde invitamos a nueve cárteles mexicanos a que nos dejen buscar con tranquilidad, que no nos agredan, que no nos maten y que nos ayuden a que no haya más desapariciones de personas, así como un cese a conflictos armados".

La carta emitida en redes sociales busca sensibilizar a los integrantes de los cárteles y con el pacto pedir "con base en la Carta Universal de los Derechos Humanos un sepulcro digno para nuestros desaparecidos", apelando incluso a la Santa Muerte, de quien ellos son seguidores.

Entre otros resultados, dijo que en Reynosa información anónima sobre el hallazgo de restaos circula más rápido e incluso el cártel del noreste se pronunció en un video en respuesta al llamado de las buscadoras. Policías estatales de Tamaulipas, que les brindan custodia, han manifestado su apoyo a que "deje de haber enfrentamientos".

Sin embargo, afirma, del gobierno federal "nadie se ha comunicado con nosotros para llegar a un acuerdo de paz", a excepción del pronunciamiento del presidente en la mañanera".

Hasta la fecha Delia busca a su hermano Roberto, desaparecido por integrantes del cártel del Golfo el 10 de marzo de 2014 en Reynosa Tamaulipas, por lo que pide a sus presuntos captores se lo devuelvan, "no nos vamos a ir contra ellos", asegura.