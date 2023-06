"Nunca tuve expectativas de que se resolviera mi caso": Ciro Gómez Leyva

Este martes, un juez de control ordenó a la Fiscalía General de Justicia de La Ciudad de México cerrar la investigación sobre el atentado de Ciro Gómez Leyva, ya que negó la solicitud para ampliar la investigación complementaria por dos meses más.

Al respecto, el periodista aseguró en Así el Weso que nunca tuvo grandes expectativas de que se resolviera su caso por el ataque que sufrió hace seis meses, cuando unos sicarios intentaron matarlo cuando se dirigía hacia su domicilio, pues dijo estar consciente que las autoridades están muy lejos de tener una idea del móvil del ataque, y mucho menos, conocer la autoría intelectual del crimen.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el periodista explicó que la Fiscalía capitalina tiene 15 días a partir de que se notifique para presentar la acusación en contra de 12 de los 13 detenidos, de los cuales dijo, no estar seguro de que todas las personas ligadas al caso formen parte de los sicarios y de la célula de ejecución.

Señaló que durante la investigación también se mencionó el nombre de un señor al que le apodan “El Patrón”, el cual se encuentra prófugo y que en ocasiones han querido relacionarlo como el autor intelectual por la información que han proporcionado los presuntos sicarios.

“Sea porque no han sido capaces de avanzar en términos criminalísticos o porque hay una instrucción de no avanzar, de no ir más allá. Lo cierto es que aquí estamos 6 meses después: 13 personas detenidas, algunas de ellas parecen carne de cañón y con una autoridad a la cual hoy un juez le dijo: Ya no más”.

Ciro Gómez Leyva destacó que uno de los argumentos por el que negaron ampliar la investigación, fue porque no respondió a una solicitud para que le fuera realizada una valoración psicológica, luego de que ya habían pasado seis meses del atentado.

El periodista asegura que nunca fue notificado de esta solicitud. “Qué tiene que ver mi situación psicológica, con el hecho criminal”, agregó.