Contaminación en NY, llamado de atención internacional: Carol Perelman

La temporada de incendios en Canadá ha llevado sus efectos a Nueva York y podría llegar a Florida, es un llamado de atención internacional, asegura la divulgadora de la ciencia, Carol Perelman.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, explicó que la "neblina apocalíptica en Nueva York, es resultado de partículas suspendidas que se miden micras, y están hechas de hollín, resultado de la combustión, así como otras partículas contaminantes que quedan suspendidas en el aire".

Refirió que la temporada de incendios en Canadá ha sido la más intensa de los últimos años y los vientos han llevado a Nueva York toda la contaminación, todo esto como resultado del cambio climático.

"La nube de contaminación y partículas se está moviendo y posiblemente llegue a Florida".

Ante tal situación, la recomendación es "quedarse en casa protegiéndonos, utilizando cubrebocas, no haciendo ejercicio, no asar o utilizar chimeneas dentro de casa", pues cada año 4.1 millones de personas mueren en el mundo por contaminación del aire, en particular por partículas finas. En la Ciudad de México las partículas finas se miden diariamente, reportando la calidad del aíre.

A largo plazo la contaminación está causando problemas a la salud y bajando la expectativa de vida. "la contaminación ambiental si tiene un impacto agudo y de largo plazo en nuestra salud; es una amenaza latente", concluyó.