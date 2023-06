En Edomex votó poca gente; no llegamos al 50% de los votantes: Marko Cortés

En Así el Weso, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que en el Estado de México salió a votar muy poca gente, pues no se llegó el 50% de los votantes debido a que se desincentivó el voto gracias a la estrategia y ataque del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al transmitir que “ya no había nada que hacer”, pues dijo, si hubieran votado más personas, posiblemente el resultado sería otro, pues al final terminaron siendo 8 puntos de ventaja y no los 25 que se publicaban en las encuestas.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el panista señaló que un factor que llevó a la coalición “Vamos por México, a la derrota en el Estado de México fue que solamente había una candidatura en la boleta, la de la gubernatura, por lo que no hubo un despliegue de otros candidatos como en las elecciones del 2021, donde hubo mucha gente haciendo campaña de forma simultanea.

Por otra parte en el triunfo de Coahuila, destacó que se ganó contundentemente a pesar del despliegue clientelar que tiene el presidente y sus corcholatas al visitar y promover de forma ilegal a los candidatos, cuando se trata de funcionarios públicos. Aseguró que, aunque no se hubieran dividido al final los partidos contrincantes, de todos modos, hubieran ganado con un buen margen.