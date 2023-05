Sigue fuerte mi candidatura por el PT en Coahuila: Ricardo Mejía

Sigue fuerte mi candidatura, este tipo de enjuagues cupulares solamente motivan más a la gente a sumarse a mi causa, para sacar a los corruptos del PRIAN y evitar la llegada al poder de un corrupto como Armando Guadiana, afirmó Ricardo Mejía, candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila en el espacio de Así el Weso, luego de que este martes la Dirigencia Nacional del PT lo abandonara y anunciara que respaldará al candidato de Morena en las próximas elecciones del domingo.

El ex subsecretario de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya a abandonar la contienda electoral y acusó de una persecución política ya que los dirigentes del partido sufrieron de una “extorsión política”.

“A la gente no le gustan las imposiciones, las injusticias, las arbitrariedades, esto ha sido oxígeno para mi campaña, ahora más gente se suma y dice Coahuila no se vende y vamos con todo. Nos han hecho rehén del 2024, para ellos no creas que les importa es ganar Coahuila, lo que no quieren es que un rebelde con causa se vea como opción progresista”.

Mejía Berdeja señala que las encuestas lo ponen entre los 22 y 28 puntos, sin embargo dijo, el tema es el voto escondido. Aseguró que tras las amenazas del PRI y Morena contra los coahuilenses hacia sus contrincantes, refleja que a ellos no les importa el bien de Coahuila, sino que no quieren a un rebelde que marque otra ruta dentro de la izquierda.

Por otra parte, el candidato de Morena, Armando Guadiana, atacó al candidato del PT en entrevista con Enrique Hernández Alcázar, y dijo que es una vergüenza que Ricardo Mejía quiera ser gobernador, pues lo tachó de ser una persona que no cumple con sus compromisos. Aseguró que no necesita que Mejía Berdeja se “baje” de la contienda, sino que la base del PT vote por Morena.

También acusó al gobernador priista de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, de acordar y darle dinero al candidato del Partido Verde, Lenin Pérez, para declinar a su favor a cambio de pagarle la campaña.

Guadiana aseguró que su movimiento de la 4T se encuentra luchando contra el PRI corrupto, para sacarlo después de 94 años del gobierno de Coahuila , por lo que reiteró que el voto masivo por Morena es indispensable… “No va a haber derrota, la mayor intención de voto es para Morena , si más del 50% de la gente sale a votar vamos a ganar”.