"No a lugar", respuesta de Rosa Icela sobre espionaje: Emilio Álvarez

“¿Cuándo van a salir las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad Pública que tienen límite Constitucional al 2028? Los comandantes de las fuerzas armadas no tiene respuesta”, señaló el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez, tras la comparecencia del gabinete de Seguridad ante la Comisión Bicameral.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, lamentó que la reunión no fuera abierta y que el secretario de gobernación, Adán Augusto López llegara con su campaña en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como las respuestas estilo “mañanera" de la secretaria de Seguridad Rosa Icela Ramírez y el almirante Rafael Ojeda.

No obstante, valoró positiva la presentación del general secretario, Luis Crecencio Sandoval, quien dijo “dio información no impresa en el informe y tiene que ver con el proceso de una Guardia Civil”, “veo en él la voluntad de informar”, aunque señaló que “el informe no tenía un apartado sobre derechos humanos”

En lo personal, el senador abordó tres temas de los que dijo “no tuve respuesta”: Violaciones específicas de integrantes de la Marina y el Ejército, Conflicto de intereses del departamento del general secretario y el tema de Pegasus, el de mayor controversia en la mesa.

El uso del sistema Pegasus y del espionaje militar fue un tema que no agradó al Gabinete de Seguridad y en particular a @rosaicela_.



Además de rechazar de querer limitar mis preguntas debieran de escuchar a las personas y organizaciones que están siendo espiados.



Creyeron que… — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) May 31, 2023

Sobre el primero dijeron que lo entregarán, en el tema del departamento hubo silencio, y sobre espionaje, la secretaria Rosa Icela se limitó a responder “no a lugar, porque “no pasa”. “Le pedí a una reunión con los periodistas que han denunciado y tienen evidencia”. Por ello afirmó “Hay que investigar, no negar”.

“El encuentro es precedente importante”, “hay diferencias de entendimiento, pero podemos tener estos intercambios y construir un horizonte necesario”.

Lo que sigue dijo, es hacer un dictamen que se remitirá a las cámaras, y se espera que los indicadores cambien y que en 2028 el ejército no sea la única opción.

En tanto, la Comisión Bicameral seguirá trabajando los próximos años en el tema de seguridad que está en los principales lugares de preocupación principalmente por los indicadores de alarma como homicidios violentos, feminicidios y desapariciones.