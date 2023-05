Preocupa el desafío del presidente a la SCJN ¿Quién será el árbitro?

Tras la presentación de un nuevo decreto blindando obras públicas y la afirmación de "Yo no voy a rendir cuentas de mis obras" del presidente López Obrador, la abogada Ana Laura Magaloni afirmó que "al Presidente le dan miedo los juicios y las suspensiones, porque hay muchos que pensamos que estas obras no están cumpliendo con las leyes, sobre todo en materia de medio ambiente".

La abogada de Nuestro Futuro, A.C. dijo para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin que los ciudadanos tenemos derecho a saber en que se gastan los recursos, señala y la Corte trato de resolver, "Lo que se quería con el fallo era tener acceso a la información y conocer qué pasaba con esas obras; pero "el nuevo decreto tiene la misma categoría de no transparencia".

"La negativa del presidente, es una forma de debilitar a la Corte y la autoridad", pues afirma "no tenemos otro arbitro después de la Corte. ¿Quién arbitra el conflicto entre la Corte y el Ejecutivo? Nadie".

"Me preocupa quedarnos sin árbitro, me preocupa el desafío al árbitro; el presidente señala que no es un tribunal legítimo y lo dice de muchas maneras y se atreve a emitir un segundo decreto con el mismo contenido del que acaba de eliminar la Corte".

"¿Qué vamos a hacer sin árbitro en medio de una contienda electoral? En la democracia las minorías deben seguir jugando y la corte funcionando", señaló.