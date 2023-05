Ministros presionados por Plan B, un lugar delicado: Ana Laura Magaloni

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute este lunes la primera parte de la reforma al INE, con el llamado plan B, a través de un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayan, que contienen irregularidades constitucionales, "un acto de poder facto y una jugada muy agresiva", señala la abogada Ana Laura Magaloni.

"Pérez Dayán dice esto se tienen que anular porque no cumplió con las características básicas del proceso legislativo, esa ley no se discutió como marca la Constitución", comparte la abogada de Nuestro Futuro, A. C.

"No es solo alzar la mano y votar, tienes que poner en comisiones abrir el debate, que la oposición critique, haga sus reservas, etc, cuando eso no sucede, se estima que no es un proceso de deliberación democrática y que por lo tanto la ley no puede ser válida".

Recordó que de 2017 a la fecha son cuatro los ministros que no se han pronunciado antes al respecto y "han de estar recibiendo presiones de todos lados".

"El problema es que es un gobierno con muchas mayorías con unas mayorías atípicas en nuestra democracia, y eso lo pone en un lugar directamente confrontado con la Suprema Corte". "Si una mayoría se pasa simplemente las tracas, la minoría no puede jugar en la cancha política".

"Vienen paquetes complejos para la SCJN, porque legisladores se pasaron las trancas, lo que hicieron fue anular la voz de las minorías".

"Confrontarse con el poder Ejecutivo es el dilema"; "a ver qué pasa hoy, Suprema Corte de Justicia de la Nación, está en un lugar delicado", señaló