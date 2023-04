Que nombramientos al INAI no sea asunto de cuates: César Cravioto

Luego de la filtración del audio en el que el secretario de gobernación, Adán Augusto López propone mantener al INAI en un impasse; el senador de Morena César Cravioto, afirmó "El secretario dijo, sino se ponen de acuerdo, sino hay posibilidades de que se tengan dos buenos perfiles, es mejor que no se nombren".

En entrevista para "Así las Cosas", con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el senador defendió al presidente afirmando "lo más importante de aclarar es que la situación de que o se hayan nombrado los comisionados del INAI, es una responsabilidad del Senado de la República, no del presidente de la República", recordó que llevan más de un año decidir un hombre y una mujer para el INAI y "sino se ha logrado esto es por los senadores y las senadoras y sobre todo por los coordinadores parlamentarios".

Y agregó "ojalá hubieran filtrado toda la charla", en la que él mismo planteó "hagamos un esquema similar a lo que hizo la Cámara de Diputados con el INE, o sea los mejores perfiles que se insaculen".

"Pero no solo para el INAI, tenemos más de un año sin nombrar personas en tribunales electorales de 17 estados de las cinco salas regionales a un órgano importantísimo como es el Consejo de la Judicatura".

"Si fuera una votación simple ya lo hubiéramos sacado los de Morena, pero necesitamos de una parte de los votos para que esto salga, no es que Morena no quiera".

"La votación anterior fue un agandalle de Rementería y nuestro coordinador parlamentario que no gustó", "quieren seguir con la vieja forma de hacer política... velan por los intereses de los que decidieron" afirmó.

Reconoció la importancia de la transparencia y la información, pero pidió la revisión de las leyes de estos institutos que no pueden funcionar con menos elementos. "se hicieron leyes absurdas". Por lo que reiteró la insaculación y olvidarse de "los cuates", "yo me opuse a los cuates de Mancera, de Toledo y de Romero, así no".

"Hasta algunos senadores de oposición" dijo, coinciden en insaculación, "que nombramientos al INAI no sea asunto de cuates... el país ya no aguanta que las decisiones se sigan tomando así", señalo.