Información educativa es de la SEP y la sigue produciendo: Graciela Márquez

“La información sobre temas educativos es responsabilidad de la SEP y la sigue produciendo”, los cambios en la Ley Educativa impactan la información que se genera, pero se está trabajando en el Sistema de Información de Gestión Educativa (SIGED) en el formato 911, para que la información sea de interés nacional, afirmó la presidenta del INEGI, Graciela Márquez.

En entrevista para "Así las Cosas", con Gabriela Warkentin y Javier Risco, aclaró que solo seis programas dejaron de ser estadísticamente de interés nacional desde 2008, “no es una cosa extraordinaria” y precisó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tiene dos atribuciones producción de información y coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica con órganos colegiados que generan información en las dependencias públicas, misma que propone a la junta de gobierno para determinar su interés nacional.

Recordó que desde 2008, cuando se emite la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, enuncia 37 programas, mismos que pueden ser revocados de “por no cumplir con los criterios que señala la ley” como no ser relevantes para el desarrollo del país, para la decisión de políticas públicas, emitidos de manera periódica y basados en metodologías científicamente comprobadas, puntualizó.

“Cambios administrativos y de la manera en cómo se produce la información, pueden generar estas modificaciones, pero no por que se produzca menos información”.

Ejemplo de ello dijo es que “en unas semanas se publicarán los resultados de la encuesta nacional de discriminación, no es de interés nacional, pero eso no le quita que sea un instrumento muy útil para el diseño de políticas públicas de un tema relevante. Es la segunda vez que se diseña y no sabemos si va a ser regular y periódica”.