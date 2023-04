Nunca encontramos justicia en México: Daniel García

Hace 21 años fui detenido el 25 de febrero de 2002; estuve 45 días arraigado en un hotel bajo custodia policíaca, no había indicios de delito alguno... entré a prisión a los 37 y salí cuando tenía 55; en un rato más me van a quitar el brazalete; comparte Daniel García, detenido por 17 años sin sentencia.

"El Estado mexicano está molesto por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos... el sistema de justicia en el estado de México es una cofradía y ésta es una exhibición que no esperaban".

En entrevista para "Así las Cosas", con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el padre de tres hijos, quien perdió a sus padres en el proceso, narró cómo fue injustamente involucrado en el asesinato de María de los Ángeles Tamez, regidora de Atizapán, detalló cómo fue señalado y amenazado por autoridades del Estado de México.

"El subprocurador me visitaba en las noches para firmrles declaraciones e inculpar a Carlos Madrazo Limón; no podría acreditar nada, me empezó a decir que iba a detener a mi familia", y lo cumplió, arrestando a hermanos y primos, incluso al padre de Daniel, quien pasó cinco años en prisión.

"Nunca pudimos asentar el juicio por que en el Estado de México todos son los mismos" "Nunca obtuvimos justicia en México, por más que insistíamos que todo era fabricado, que solo en una novela fantasiosa"; "a la persona señalada como el asesino material, a los dos años mi familia lo fue a encontrar preso en un penal de Pachuca desde 1999", las autoridades nunca quisieron traerlo a testificar, señala.

"Declaraciones bajo tortura, una serie de barbaridades que ningún juez quiso admitir, sin embargo, los jueces fueron premiados con cargos... nunca obtuvimos sentencia".

Desde 2006, recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en 2012 con Amnistía Internacional, presentó su caso del que "se escandalizaban, y les parecía algo imposible". "La propia Comisión hizo una excepción en nuestro caso", por no tener sentencia y en 2017 inicia el juicio contra el Estado mexicano. "Los representantes de México no atinaron a responder a nada, para nuestra fortuna, ya estaba este gobierno que acepta la medida cautelar", por lo que ahora está bajo monitoreo con brazalete.

Daniel, reconoce la fuerza que le ha dado su familia, la formación de sus hijos a cargo de su esposa y que fuera su hija la abogada quien dio impulsó al juicio internacional, logrando su liberación.

Sin embargo, el caso no termina, "nos dictan sentencia ocho días antes a mí y a Reyes Alpizar y la corte tiene que aplazar dos meses la sentencia que se dictó ayer". En su caso, se ratificó la apelación de sentencia y para Reyes Alpizar la resolución fue absolutoria, convirtiéndolo en el "cómplice" 14 en ser absuelto en estos 21 años, señala.

"El Estado me dejó solito, por que se engalló, se enojó; no soy figura pública, ni política, les molesta porque el sistema de justicia en el Estado de México es una cofradía. Esta es una exhibición que no esperaban".

"La defensa del arraigo y prisión preventiva no es más que la defensa de sus negocios. Argumentan que a los delincuentes hay que meterlos inmediatamente a la cárcel, pero la prisión preventiva oficiosa es un extraordinario negocio... la primera instancia del negocio es la barandilla".

"Si logramos que se quite la preventiva va a permitir que sea un juez quien resuelva quién va a prisión mientras se resuelve su caso, y pone a trabajar a los policías, resolviendo todo en una audiencia pública".

Actualmente, dijo "interpusimos amparo directo y la resolución de la Corte da posibilidad que mi amparo tenga que ser revisado", concluye.