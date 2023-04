Dan McGuinness y Kurt Griffey Reviciting Creedence

IG @revisiting_creedence // TW @RevCreedence // FB RevisitingCreedence

Reviciting Creedence son Dan McGuinness y Kurt Griffey, voz principal y guitarra principal respectivamente y se presentarán en el Remind GNP 2023, que se llevará a cabo el 22 de abril en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.

El Remind GNP 2023 es un festival que reúne la mejor música de varias décadas y la mejor propuesta gastronómica al aire libre. El sonido de California de los 60 y 70 no se puede pensar sin esta banda. Décadas van, décadas vienen, pero canciones como Fortunate Son, Have You Ever Seen the Rain?, Green River, Born on the Bayou o Bad Moon Rising las cantan desde quienes reventaban en los 60 y 70, hasta las nuevas generaciones que las han ido descubriendo en películas o series… y eso habla de la gran calidad de una banda.