Si las diputadas se opusieran, la reforma al TEPJF, no pasa: Martha Tagle

Hacemos un llamado a las mujeres legisladoras a recordar que las acciones afirmativas del INE y del TEPJF hicieron posible la paridad, expresó la activista de "Mujeres en Plural", Martha Tagle,

La ex diputada y analista política, y recordó que gracias a resoluciones del INE y del TEPJF fue posible la paridad en la presente legislatura; pues, aunque "desde 1953 la Constitución dice que las mujeres tenemos derecho acceder a un cargo de representación popular, esto no se ha cumplido", de ahí que en los últimos años el INE y el TEPJF tomaran medidas para que esto se cumpliera. Sin no fuera por eso, "no tendríamos hoy una mujer presidiendo el INE, no gracias a que los partidos quisieran".

Señaló que "esta reforma es una venganza de los partidos políticos ante lo que ellos consideran una invasión a las decisiones que tienen que tomar los partidos al interior, o los parlamentarios al interior de la Cámara de Diputados que, no quieren tener control, quieren tener manga ancha, y a excepción de Movimiento Ciudadano están acompañando una reforma constitucional que es una revancha".

"¿Por qué las mujeres a pesar de que son la mitad de la Cámara de Diputados estrían siendo obligadas a apoyar una reforma de esta naturaleza? Porque finalmente los señores de los partidos son los que siguen tomando las decisiones y las carreras de las mujeres", "apoyar esta reforma significa darle más poder a los señores de los partidos". "Si las diputadas se opusieran la reforma no pasa", concluyó.