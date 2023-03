Sigue la convicción opositora sin Osorio Chong: Beatriz Paredes

Después de que la senadora priista Claudia Ruíz Massieu señalara como “golpe de estado” la destitución de Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación de senadores en el PRI, la senadora Beatriz Paredes desmintió que se tratara de un movimiento “ilegal” porque se hizo a través de un grupo democrático.

“Yo he sido coordinadora de grupos parlamentarios y cuando llega el fin de un ciclo, llegan relevos siempre. Me parece que se está dando una interpretación excesiva, hay ciclos en la política y es natural. Yo respeto mucho a mis compañeros por mis relaciones de trabajo y de amistad. Me sorprende que piensen que alguien me puede ofrecer algo a cambio de una decisión política, simplemente tengo una relación de muchos años con ciertos personajes”, explicó.

Aseguró que existe una convicción opositora ante las propuestas antidemocráticas de Morena.

“No vale la pena descalificar sin revisar realmente el comportamiento político de las personas de las que hablamos, no hay que hacer generalizaciones. Es malo y dramático que hayan este tipo de tensiones dentro del partido pero vamos a salir adelante” concluyó.