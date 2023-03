Queremos esclarecimiento de los hechos en Cerocahui: Luis Arriaga

Luego del hallazgo del cuerpo del presunto responsable de los hechos ocurridos en el 21 de junio del año pasado cuando dos jesuitas y dos personas más fueron asesinadas, el rector de la Universidad Iberoamericana, Luis Arriaga afirmó que "el caso no está resuelto" y no se han cumplido las medidas cautelares de la CIDH.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin, dijo que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos dio "un mensaje que trata de dar carpetazo al caso", "estamos a la espera de que la identidad sea comprobada".

"Desde nuestra perspectiva lamentamos este fallecimiento cuyo cuerpo fue encontrado por autoridades de Sinaloa, y lamentamos también todas y cada una de las vidas sesgadas por la violencia que impera en el país".

"El caso no está resuelto" "las autoridades no pueden hablar como habló ayer la gobernadora como si las condiciones estructurales que generan la violencia hubiesen sido atendidas de la noche a la mañana, esto me parece muy absurdo".

Por ello exigió que se cumplan las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de miembros de la Compañía de Jesús y otras religiosas que trabajan en la Sierra Tarahumara.

Señaló la "ausencia de un proceso legal conforme a derecho, no se rinde declaración a la persona que fue responsable" hasta el momento dijo "es otra persona que muere por la violencia que existe en la zona".

Y pidió la reparación y exigió que no queden impunes los hechos, pero sobre todo adoptar medidas para desmantelar las condiciones que hacen posible estos fenómenos de violencia".

"Verdad, acceso a la justicia y medidas de no repetición no están garantizadas con esta postura de las autoridades", señaló.