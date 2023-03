Lanzamiento MOI – Dirige la orquesta de tu vida – Edición Abril

En entrevista con Martha Debayle en W, Begoña Cosío, directora editorial revista Moi.

Julio Luis García, director General, MMKG: Martha Debayle, revista Moi y BBmundo.

Dirigir una orquesta es similar a dirigir la sinfonía de nuestras vidas, que están compuestas de diferentes elementos, experiencias y emociones que se unen para crear una obra maestra única. Hay momentos en los que ciertas partes de nuestra vida pueden ser más fuertes o más suaves que otras, pero depende de nosotros que todas sucedan en equilibro y con sentido; también tienen diferentes movimientos o fases.

Podemos sentir que estamos en un crescendo, con todo construyendo hacia un poderoso clímax, o estar en una sección más suave y reflexiva, con melodías suaves y llevaderas. Al igual que en la música, es importante abrazar estos diferentes movimientos y comprender que cada uno es necesario para crear una vida completa”.

• Tu partitura: Uno de los aspectos más importantes de dirigir es la capacidad de

comunicarse. Como el director de tu vida, debes ser capaz de transmitir tu visión de

una manera que inspire y motive.

• Confía en tu intuición: Está claro que la intuición juega un papel crucial en nuestro

proceso de toma de decisiones. Nos apoyamos en ella para guiarnos a través de

momentos de incertidumbre, para navegar por las vueltas y revueltas del viaje de la

vida. También puede ser particularmente valiosa en situaciones en las que la lógica

y la razón fallan, cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles que no tienen

soluciones claras.

• Entre Más, Mejor. Una de las cosas que más me sorprenden de la dirección de

orquesta es la sensación de control que el director tiene sobre los músicos. Con un

movimiento de muñeca puede indicar un cambio de tempo o de dinámica, y los

músicos responden inmediatamente. Del mismo modo, tenemos control sobre

nuestras vidas, tomar decisiones y fijar objetivos que configuran nuestro futuro, y

elegir cómo responder a los retos y sorpresas que se nos presentan.

• A little help from my friends. Somos el promedio de la gente de la cual nos

rodeamos. Ellas son las que tienen el impacto mas profundo en nuestras vidas. Las

relaciones que entablamos pueden moldear nuestras creencias, actitudes y

comportamientos, e incluso determinar nuestro éxito o fracaso. Por eso es tan

importante elegirlas y elegirlas bien, es importante hacer, de vez en cuando, una

limpia de aquel flautista que desentona, de aquel trombón que siempre esta a

destiempo. Es fundamental estar con gente que te aplaude, y que te apoye, que te

anime, que te empuje , que te sume y no que te reste.

• Por estrategia, no por accidente. Diseñar implica crear intencionadamente la vida

que quieres vivir, en lugar de dejar que ocurra por accidente. Diseñar tu vida es un

proceso, no un destino. Consiste en tomar las riendas de tu propio destino y buscar

las cosas que te aportan alegría. Disfrutar del camino. Es importante celebrar los

éxitos y disfrutar del proceso de crear la vida que quieres vivir.

EXAMEN SOPRESA 9 AÑOS REVISTA MOI

1. ¿Quién es el artista que ha salido dos veces en portada de revista Moi?

a. Eugenio Derbez

b. Ludwika Paleta

c. Michelle Obama

2. Primer artista en portada.

a. Mariana Treviño

b. Alejandra Guzmán

c. Rebeca de Alba

3. ¿Cuál fue el tema de portada de abril 2019, edición 74, del quinto aniversario?

a. Sin filtro

b. El papel está de moda

c. Felicidad

4. ¿En qué mes y año salió Rebeca Mangas en portada con Martha?

a. Septiembre 2021

b. Octubre 2021, ed. 80

c. Noviembre 2021, ed.81

5. Los Ángeles Azules estuvieron en portada hablando de:

a. Familia

b. Hermanos

c. Primos

6. ¿En qué edición hubo hasta piñata en la sesión de fotos?

a. Primer aniversario

b. Segundo aniversario

c. Tercer aniversario

7. ¿Para qué sesión Martha quería a fueeeerza usar su kimono y se lo cumplimos…?

a. Tercer aniversario

b. Segundo aniversario

c. Cuarto aniversario

8. ¿En qué año apareció la tremenda terraza donde hasta hoy comemos tooodos los días?

a. Abril 2016

b. Marzo 2016

c. Febrero 2016

9. Edición donde les presumimos a todos los perrhijos de Martha Debayle y los del equipo. Hasta Gaston y Jack QEPD salieron en la foto:

a. Junio 2021, ed. 76

b. Febrero 2021, ed. 72

c. Octubre 2021, ed. 79

10. ¿Con qué portada ganamos el premio a! diseño por mejor portada?

a. Qué te panza

b. El primer LOVE ISSUE

c. Sana Sana

11. Primer músico / cantante en portada:

a. René Perez de Calle 13

b. Gloria Trevi

c. Moderatto

12. ¿En qué año lanzamos la primer agenda Moi?

a. 2019

b. 2017

c. 2018

13. ¿En qué edición nos contó Rebeca Mangas cómo es trabajar con Martha Debayle?

a. Abril 2028

b. Abril 2019

c. Abril 2020

14. Sesión de aniversario donde llegó Spiderman a sorprender a Martha Debayle:

a. Abril 2022

b. Abril 2021

c. Abril 2020

Que más viene en esta edición

THE BEAUTY ISSUE

● La piel, pero la cara, pero el pelo... hasta las uñas, todo para que estés on point.

● Incluye guía para saber cuándo dejar de usar un producto y los favoritos de la Jefa.

● Diferentes tipos de pelo y cómo cuidar cada uno: el lacio, chino, coily (tipo afro) y

ondulado.

● Por qué ni de broma cortar las cutículas de los dedos y cómo tener las manos

siempre presentables.

● Beneficios de las bath boms: además de ser un momento para consentirnos, tienen múltiples beneficios dependiendo de los ingredientes que tengan. Desde mejorar el ánimo, hasta hacernos dormir como angelitos.

● Cómo eliminar la hiperpigmentación y lograr unificar el tono de la piel.

● Cómo saber cuando ya dejar de usar una crema o algo de maquillaje, todo tiene

caducidad.

CUCU

Samantha Vasquéz

● Cómo controlar la sed de venganza

● Causas por las que buscamos vengarnos: sufrimiento, nos maltratan injustamente,

nos humillan, nos hacen sentir mal y la más grave: la venganza psicótica que ya

involucra salud mental.

● Importancia de reconocer el sentimiento de enojo e ira para tener control sobre la emoción.

Encuenta moinniática

Le preguntamos a nuestros moiniáticos algunas dudas sobre nuestros nueve años y

nos sorprendieron con sus respuestas:

¿Cómo conociste a moi?

-Redes sociales

-Radio

-Podcast

-Por una amiga

-Por mi mamá

-YouTube

¿Desde hace cuánto tiempo nos lees?

-50% Desde que nació la revista

-30% Más de cinco años

-20% Menos de dos años

Tu portada favorita de la Jefa

31% - Amistat

22% - Sin filtro

17% - El papel de tu vida

16% - Re constrúyete

14% - Gracias

¿Quién ha sido tu artista favorito de portada?

-Michelle Obama

-Lady Gaga

-Eugenio Derbez

-Karla Souza

-Ryan Reynolds

-Chayanne

-Ludwika Paleta

¿Cuál es la portada que más recuerdas?

-La moi dioro

-Amistat

-De irnos cómo nos va a ir

-Espejito, espejito

¿Cuál es tu tema favorito de Mario Guerra?

-Infidelidades

-Lenguaje del amor

-Relaciones de pareja

-Codependencia

¿Cuál es tu sección favorita de Moi?

-Sube Godínez

-Pooor

-Love & Co

-Moiscotas

¿De qué tema te gustaría leer más?

-Vidas pasadas

-Superar rupturas

-Desarrollo y crecimiento personal

-Asexualidad

-Ansiedad

-Emprendimiento

-Dinero y finanzas

-Inteligencia emocional

¿A qué especialista conociste por las páginas de Moi?

-Mario Guerra

-Tere Díaz

-Aura Medina

-Mercedes Dacosta

-Polo de Velasco

-Rebeca Muñoz

¿Te ha ayudado revista moi en algún aspecto de tu vida?

-A resolver dudas que no sé a quién hacérselas

-A valorarme más

-A mis relaciones de pareja

-Salud mental

-Tomar consciencia de mi salud

¿Te has dado cuenta de alguna enfermedad por medio de Moi?

75% - Sí

15% - No

¿De qué te enfermas más seguido?

-Cáncer de mama

-Alergias

-Espalda

-Gastritis

-Garganta

-Colitis

¿Cuál ha sido tu Consultorio Moi favorito?

-Mario Guerra

-Numerología

-Temas de dinero