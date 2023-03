Juez federal admite amparos que revictimizan: María Elena Ríos

"Ayer fue una batalla ganada para detener el arreglo domiciliario de mi agresor, pero el juez federal Ponciano Velasco Velasco le admitió a Juan Antonio Vera todos los amparos que revictimizan", señala la víctima de ataque con ácido, María Elena Ríos

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la saxofonista reconoció que ayer una magistrada mujer resolvió en cuatro horas lo que no se había podido resolver en seis días de audiencias, "Teódulo Pacheco Pacheco, quien pretendía un arreglo domiciliario, pactado de manera ilegal y con pruebas fabricadas".

Sin embargo, pese a “ganar la batalla” ya que su agresor continuará su proceso en prisión, denunció que “el juez federal Ponciano Velasco Velasco le admitió a Vera todos los amparos que revictimizan. Me preocupa que es un juez federal y nadie le dice nada”

#JuanAntonioVeraCarrizal continuará su proceso legal en la CÁRCEL 📣‼️



Está enojado y nos pone más en peligro a mí, mi familia, abogada @DianaCristal290 y Mp



Pdte. @lopezobrador_ por favor no me dejen sola, Mtra. @rosaicela_, @FiscalOaxaca y Gdor. @salomonj deje su indiferencia pic.twitter.com/rGRYoToxxy — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) March 14, 2023

"Vera argumenta que como estoy viva ya no es feminicidio; hasta sobrevivir está mal”; sin embargo, en audiencia pública el magistrado Lázaro León de la Vega le explicó a “Juan Antonio Vera Carrizal porqué sí se trata de un feminicidio y porqué no puede reclasificar a lesiones y porque no tiene nada de malo sobrevivir”.

Finalmente, señaló que “es desgastante molestar a los magistrados quienes han resuelto bien”, pues las autoridades locales “respetan más los derechos humanos de los agresores que de las víctimas”, como en el caso de los autores materiales que argumentan ser víctimas de tortura.