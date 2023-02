“La política mexicana es un asco, por eso me retiraré”: Sandra Cueva

"Jamás había estado dentro de la política y hoy que estoy veo porque el país no avanza. La política mexicana es un asco. No aspiro a nada más que terminar bien mi periodo en la alcaldía #Cuauhtémoc, luego me voy a retirar": @SandraCuevas_



🎙️ @elwesomx con @EnriqueEnVivo pic.twitter.com/DwF5ABBjOi