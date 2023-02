Todo sobre el Super Bowl 57

➔ Lo que no sabías de la edición 57 del Super Bowl:

● Los boletos para entrar el partido costaron desde 6 mil 340 dólares ya con impuestos, es decir, alrededor de 120 mil pesos mexicanos, hasta 26,261 dólares (490 mil pesos mexicanos).

● La NFL está cumpliendo 102 años

● El día de mayor “ausentismo” laboral en Estados Unidos, en todo el año es el lunes posterior al Super Bowl.

● El trofeo Vince Lombardi que se le entrega al campeón, lo hace Tiffany, mide 55 centímetros y 3.2 kilos de peso. Cuesta alrededor de 50 mil dólares.

● Luego del anuncio del retiro de Tom Brady, la siguiente estrella en la mira es el mariscal de campo, Patrick Mahomes, con 3 anillos del SB, Brady tiene 7, seguido de Charles Haley con 5.

● La Asociación Estadounidense del Juego dijo que más de 50 millones de estadounidenses hicieron una apuesta para el juego, la cantidad de apostantes aumentó un 61 % respecto al 2022 y se estima que se apostaron, en total, 16 mil millones de dólares, más del doble de lo que se registró el año pasado.

○ Hubo una apuesta de $100 dólares a que el cabello de Rihanna iba a ser rojo brillante durante la actuación de medio tiempo. Sobre las apuestas tradicionales, se apostaron en promedio 105 dólares con los Chiefs para ganar y 100 dólares por los Eagles, según informó 'Forbes'.

○ Una de las tradiciones que se repite cada año es el baño con Gatorade al entrenador del equipo vencedor, también conocido como Gatorade Dunk, este año se apostó por que sería amarillo, pero fue azul.

● De acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas, el gasto promedio estimado por persona es de 85 dólares. Los alimentos y bebidas son las compras más populares, representan el 79 % del total, seguido por los uniformes de los equipos con un 12 %.

○ Debido a que en Estados Unidos el guacamole con totopos es una botana típica por la influencia latina, se consumieron poco más de 139 millones de libras (más de 62 millones de kilos) de aguacate.

■ Se estima que alrededor del 20% de las ventas anuales de aguacate en Estados

Unidos se producen durante el fin de semana del Super Bowl, es por ello que la

importación de aguacate crece un 30% y hasta 40% durante la semana previa al

partido. Estados Unidos es el mayor consumidor de aguacates mexicanos en el

mundo, por delante de Canadá, Japón, España, Países Bajos, Francia, Reino Unido,

Honduras, El Salvador, China y Corea del Sur.

● Travis y Jason Kelce, el tight end de los Kansas City Chiefs y el centro titular de los Philadelphia Eagles respectivamente, son los primeros hermanos en enfrentarse jugando para equipos opuestos en la historia del Super Bowl.

○ Más de 150,000 fanáticos firmaron una petición para que la NFL permitiera a Donna Kelce, mamá de Travis y Jason, lanzar la moneda al inicio del juego, algo que según explicó la propia Donna en las redes sociales no fue posible ya que la NFL ya tenía a había designado para ese rol.

● El Super Bowl ya había visto un enfrentamiento “fraternal” en 2013, pero no entre jugadores sino entre entrenadores. En el Super Bowl XLVII Jim Harbaugh a la cabeza de los 49ers de San Francisco se enfrentó a su hermano John entrenador de los Baltimore Ravens en un juego que fue apodado como el Harbaugh Bowl.

● El tradicional sobrevuelo de aviones militares sobre el estadio antes del juego en el State Farm Stadium de Phoenix en Arizona, fue pilotado por primera vez en la historia por un equipo exclusivamente femenino.

○ Las cuatro pilotos hicieron una formación de diamante y celebraron los primeros 50 años de las mujeres volando para la Armada de Estados Unidos.

○ La formación también hizo historia por el hecho de que una de las miembros del escuadrón, la teniente de la Armada Catie Perkowski, voló en la retaguardia de la formación a bordo del F35C, el primer y único avión de combate sigiloso de largo alcance del mundo. Perkowski fue la primera piloto en ser certificada para el volar de esa aeronave.

● La cantidad de alitas que se consume cada año durante el evento ha alcanzado los miles de millones. El informe anual de alitas del Consejo Nacional del Pollo (NCC) estimó el año pasado que los estadounidenses consumieron 1.400 millones de alitas en el último Super Bowl.

➔ Los anuncios publicitarios:

● Se estima que esta transmisión es vista por más de 100 millones de espectadores. Algunos anunciantes pagaron más de $7 millones por un anuncio de 30 segundos, sin incluir el costo de producción del anuncio mismo y los pagos multimillonarios que reciben las estrellas que aparecen en ellos.

● Pudimos ver a John Travolta cantando una versión del tema "Summer Nights" de "Grease" para T- Mobile Home Internet.

● Melissa McCarthy actuó con Booking.com, Serena Williams protagonizó anuncios para Michelob Ultra y Remy Martin y P. Diddy un anuncio para Uber One.

● Algo inusual fue el anuncio de un grupo de donantes cristianos que pagó dos anuncios que promueven el mensaje religioso: "Él nos atrapa".

➔ Rihanna en el Super Bowl:

● Rihanna, ganadora de nueve Grammys, se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl, la transmisión en vivo más vista del año en la televisión estadounidense.

● No inició el show en cuanto se apagaron las luces, tardó en salir aproximadamente 2 minutos y 55 segundos, el motivo fue que no se sentía segura con el arnés que la sostenía en la plataforma sobre la que se presentó.

● El show duró 12 minutos y 57 segundos y tuvo canciones como: Bitch better have my money, Where Have You Been, Only girl in the world, We found love, Rude boy, Work, Wild Thoughts, Pour it up, All of the lights, Run this town, Umbrella y Diamonds.

○ La coreografía fue diseñada y dirigida por la bailarina Parris Goebel.

● Es la primera mujer en cantar en solitario en un show del medio tiempo del Super Bowl desde la presentación de Lady Gaga en 2017.

● Su vestuario fue de Loewe y Alaïa.

● En mayo de 2022, Rihanna y A$AP Rocky se convirtieron en papás, teniendo a su primer bebé juntos. Durante el show de ayer, al terminar “Diamonds”, dejó ver su panza, con lo que se anunciaría un segundo embarazo, al terminar el show, su representante lo confirmó a “The Hollywood reporter” y más tarde lo hizo “Variety”.

● Hace cuatro años Rihanna había anunciado que no se presentaría en el show de medio tiempo del Super Bowl, como protesta por la desigualdad racial en Estados Unidos.

● Rihanna, quien no ha hecho una sola presentación en vivo en siete años (su último albúm fue Anti en 2016), dijo que su actuación durante el juego por el título de la NFL fue para representar a los inmigrantes y mujeres negras y agregó que para ella era importante que su hijo viera esto cuando fuera grande.

● En 2019 Rihanna rechazó una oferta para presentarse en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en solidaridad con Colin Kaepernick, el ex mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, que había estado protestando contra el racismo y la violencia policial arrodillándose durante el himno nacional.

● Patrick Mahomes (tercer supwebowl) y Jalen Hurts (primer superbowl), líderes de los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, respectivamente, harán historia como los primeros mariscales de campo negros en enfrentarse en un Super Bowl.

● Como todos los artistas que se presentan en el medio tiempo del Superbowl, Rihanna no cobra por esta presentación, la NFL únicamente cubre los gastos de producción.

● La artista comentó que el show es un escenario complicado por el tiempo del que dispone para resumir sus años de carrera y que preparó una actuación "muy intensa", físicamente hablando, que "es un no parar desde el principio hasta el final".

● El proyecto más reciente de Rihanna en el mundo de la música fue con Marvel, para la película Wakanda Forever.

● Forbes estimó su fortuna en US$1.400 millones en 2022, su empresa de cosmética, Fenty Beauty, de la que es copropietaria con la firma de lujo francesa LVMH, generó más de US$500 millones en ingresos en 2020.

● Rihanna tiene más éxitos en el Top 40 que los Beatles.