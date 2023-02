¿Qué hace un cónsul? Hoy viene Daria Darnell para hablar sobre lo que hacen y cómo ayudan a la sociedad en diferentes países.

Hoy invité a Daria Darnell, Cónsul encargada de las operaciones consulares de Estados Unidos en México, nos viene a contar las mejoras que han logrado para que los mexicanos podamos sacar nuestra Visa con más facilidad.

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, UNA RELACIÓN DE 200 AÑOS

México y Estados Unidos tienen 199 años de relaciones diplomáticas; iniciaron en diciembre de 1822. La agenda bilateral entre ambos países, abarca diversos temas en los ámbitos político, económico y comercial, social, medioambiental, energético, técnico, fronterizo y de seguridad.

Estados Unidos se ha consolidado como el primer socio comercial de México (concentra el 64% del comercio total y el 80% de sus exportaciones). De marzo a julio de 2022, el primer socio comercial de Estados Unidos fue Canadá, con México en la segunda posición y China en la tercera.

La relación bilateral con Estados Unidos es la de mayor importancia para México. Ambos países comparten una frontera de más de 3,000 kilómetros por donde cruzan más de un millón de personas al día.

En Estados Unidos viven 6 millones de personas de origen mexicano. Tras la pandemia, el número de estadounidenses viviendo en México, aumentó 85%, la mayoría se encuentran en CDMX. A diferencia de los mexicanos en Estados Unidos, los estadounidenses pueden trabajar en México hasta por 6 meses consecutivos con sus visas de turista siempre y cuando se les pague en el extranjero.

¿QUÉ HACE UN CÓNSUL?

Para conocer más sobre lo que hace un cónsul, viene Daria Darrell quien ha sido miembro del Servicio Exterior de los Estados Unidos desde 1994 y tiene otros grandes logros como:

Es Ministra Consejera para Asuntos Consulares en México.

Anteriormente sirvió en Macedonia, Colombia, Eslovaquia, Corea del Sur, Afganistán y dos veces en Turquía, además de dos períodos en la Oficina de Visas del Departamento de Estado.

Fue Cónsul General en el Consulado General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, México, de 2015 a 2018.

Es originaria de West Virginia y graduada de la Universidad de West Virginia.

En 2013 obtuvo una Maestría en Ciencias de la Escuela Eisenhower de Seguridad Nacional y Estrategia de Recursos de la Universidad de Defensa Nacional.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA EMBAJADA Y UN CONSULADO?

Las embajadas y los consulados son representaciones diplomáticas de un país en el extranjero, sin embargo no tienen el mismo grado de importancia ni pueden desempeñar las mismas funciones.

Embajada

Es la máxima representación y autoridad de un país en el extranjero y está encabezada por un embajador que desempeña las funciones propias de un Estado en ese otro país.

El embajador y el resto del cuerpo diplomático tienen labores de negociación para favorecer un clima que permita fomentar las relaciones económicas, políticas y comerciales entre ambos Estados.

Normalmente, solo hay una embajada por cada país y se localiza en la capital. Sin embargo, no es raro encontrar casos en los que un Estado no tenga embajada en un determinado país, y que los asuntos relacionados con ese país dependan de otra en un Estado cercano.

Consulados

Son instituciones de menor rango que las embajadas, jerárquicamente dependientes de la embajada que el Estado tenga en ese país y con unas funciones más reducidas que las de la embajada.

Están encabezados por un o una cónsul y al contrario de las embajadas, puede haber más de un consulado en un mismo país. Los consulados pueden incluso encontrarse dentro de las embajadas.

Sus funciones principales son la de relacionarse con los ciudadanos que visiten o vivan en ese país o los locales que tengan que llevar a cabo algún trámite con la administración nacional.

También gestionan registros notariales o civiles y los comunican a la Administración pública, también dan asistencia en situaciones de necesidad y emergencia —como atención a detenidos, sustracción de documentos, o situaciones de crisis como desastres naturales.

LO QUE DEBES DE SABER SOBRE LAS ENTREVISTAS PARA VISADOS DE VISITANTE A EE.UU.

Estados Unidos se esfuerza por reducir los tiempos de espera en las entrevistas para visados de visitante. Si tienes planeado viajar a Estados Unidos con un visado de visitante en los próximos uno o dos años, el Departamento de Estado recomienda planificar con anticipación y tener tiempo suficiente para la entrevista.

En enero, el tiempo medio de espera en todo el mundo para una cita de entrevista de visado de visitante (B1/B2) era de siete semanas en promedio, de acuerdo al Departamento de Estado. Los solicitantes con necesidades urgentes de viaje que cumplan ciertos criterios pueden solicitar una cita de emergencia, normalmente disponible en cuestión de días, los tiempos de espera varían según los lugares.

¿CÓMO PLANEAN MEJORAR EL PROCESO?

Prescindir de las entrevistas personales cuando sea posible, especialmente para los solicitantes no inmigrantes que hayan tenido un visado de visitante anteriormente y hayan viajado recientemente.

Casi la mitad de los 7 millones de visados de no inmigrante expedidos en el año fiscal 2022 se expidieron sin entrevista en persona.

Para saber si cumples los requisitos, visita el sitio web de la embajada más cercana en usembassy.gov

Compartir las cargas de trabajo entre las embajadas y consulados de Estados Unidos para ayudar a aquellos con altos tiempos de espera para las citas de visado. Por ejemplo, los funcionarios consulares de Estados Unidos en un lugar con menores tiempos de espera para no inmigrantes ahora pueden revisar a distancia miles de solicitudes de visado de no inmigrante para los solicitantes que no requieren una entrevista, liberando capacidad de entrevista en los países con mayores tiempos de espera de entrevista.

Incorporar nuevas herramientas en el sitio web de viajes del Departamento de Estado, que permiten a cualquier persona ver y comparar los tiempos de espera en embajadas y consulados para las entrevistas de visados de no inmigrante y las solicitudes de exención de entrevista. Si los tiempos de espera son largos donde usted vive, puede optar por presentar la solicitud en cualquier lugar del mundo.

Fuente: Daria Darnell, Cónsul encargada de todas las operaciones consulares de Estados Unidos en México.