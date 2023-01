¿Por qué duelen las articulaciones? Hoy viene Octavio Montiel especialista en Traumatología y Ortopedia por la UNAM para hablarnos de esto.

¿Sabían que las mujeres tenemos una mayor tendencia a tener dolor en las articulaciones? Es casi el doble en comparación con los hombres. Hoy viene el traumatólogo Octavio Montiel para explicarnos por qué nos duelen las articulaciones y cuándo debemos preocuparnos o no.

RAZONES POR LAS QUE TE PUEDEN DOLER LAS ARTICULACIONES

Por razones genéticas el dolor en articulaciones es más frecuente en mujeres que en hombres (cuando no es derivado de otra enfermedad).

Se calcula que el incremento anual de la artroplastia de cadera y rodilla se ha duplicado en los últimos años, siendo mucho más marcado en las prótesis de rodilla. El dolor de rodilla (gonalgia) es mucho más frecuente en mujeres después de los 25 años de edad.

¿PARA QUE SIRVEN LAS ARTICULACIONES?

Una articulación es la unificación de dos o más huesos o partes de huesos del esqueleto. Esta unión de huesos nos permite realizar diferentes movimientos y está conformada por tejidos duros que permiten elasticidad y flexibilidad, que son el cartílago articular.

¿CÓMO SE CONFORMA UNA ARTICULACIÓN?

Cartílago: Un tipo de tejido que cubre la superficie de un hueso en la articulación. Los cartílagos ayudan a reducir la fricción del movimiento dentro de una articulación.

Ligamentos: Existen ligamentos resistentes (bandas elásticas gruesas de tejido conectivo) que rodean la articulación para brindarle sostén y limitar su movimiento.

Tendones: Los tendones (otro tipo de tejido conectivo grueso) a cada lado de la articulación se unen a los músculos que controlan el movimiento de esa articulación.

Bursas: Las cavidades llenas de fluidos, denominadas bursas, entre los huesos, ligamentos y otras estructuras, ayudan a amortiguar la fricción de la articulación.

Líquido sinovial: Líquido transparente y pegajoso secretado por la membrana sinovial.

¿POR QUÉ NOS DUELEN LAS ARTICULACIONES?

El dolor en las articulaciones puede tener diferentes causas, las más comunes son derivadas de traumatismos o lesiones, en segundo lugar de procesos degenerativos y en tercer lugar de enfermedades autoinmunes.

El dolor que parece originarse en las articulaciones viene, a veces, de estructuras extraarticulares, como ligamentos, tendones o músculos, ejemplos de estos trastornos son las bursitis y las tendinitis. El dolor articular verdadero donde el término médico es artralgia puede o no ir acompañado de inflamación de la articulación (artritis).

Cuando están afectadas varias articulaciones, algunos trastornos afectan con más frecuencia a la misma articulación en ambos lados del cuerpo (por ejemplo, ambas rodillas o ambas manos) que otros. Esto se denomina artritis simétrica. También, en algunos trastornos, una crisis aguda de artritis permanece en las mismas articulaciones durante toda la duración del brote.

LO MÁS IMPORTANTE ES DETERMINAR EL ORIGEN DEL DOLOR

SÍNTOMAS

El síntoma más frecuente de la inflamación articular es el dolor.

Pueden estar calientes o inflamadas y con menos frecuencia, la piel que las cubre puede estar enrojecida.

y con menos frecuencia, la piel que las cubre puede estar El dolor puede ocurrir solo con el movimiento articular o también estar presente en reposo.

Puede existir bloqueo de la articulación

CAUSAS DEL DOLOR ARTICULAR

Enfermedades autoinmunitarias, como la artritis reumatoidea y el lupus

Bursitis

Condromalacia rotuliana

Cristales en la articulación — gota (se presenta especialmente en el dedo gordo del pie)

Infecciones causadas por un virus

Lesión, como una fractura

Osteoartritis

Osteomielitis (infección del hueso)

Artritis séptica (infección articular)

Tendinitis

Esfuerzo o sobrecarga inusual, lo que incluye distensión muscular o esguinces

TRATAMIENTOS

Pasos para determinar el tratamiento:

Ir a un especialista

Identificar la causa: Se solicitan exámenes adicionales dependiendo la sospecha (Radiografias, tomografía, resonancia magnética, exámenes de sangre específicos)

A partir de estos se determina el tratamiento específico. Si son de origen inmunológico se envían con Reumatólogo, el resto son valorados por Traumatólogo Ortopedista.

GENERALIDADES DE TRATAMIENTO

Enfermedades autoinmunes : Tratamiento Médico Reumatologico

Tratamiento Médico Reumatologico Enfermedades Degenerativas: La mayoría requieren de una protesis (Cadera, Rodilla, hombro)

La mayoría requieren de una protesis (Cadera, Rodilla, hombro) Lesiones Traumáticas: Hay que especificar el tipo. Muchas pueden ser resueltas desde tratamientos conservadores, rehabilitación y algunas otras requieren de tratamientos con artroscopia (Cirugía de mínima invasión)

Fuente: Octavio Montiel, Especialidad de Traumatología y Ortopedia por la UNAM, adiestramiento de Artroplastia Total de rodilla en el Hospital Clínic de Barcelona y de preservación de cadera en la Clínica Mayo en Rochester. Alta Especialidad en Cirugía Articular en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Miembro de la American Academy of Orthopedic Surgeon (AAOS) y del Society of Arthroscopy Knee Surgery and Orthopedics Sport Medicine (ISAKOS)