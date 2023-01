Mi agresor, quien me quiso matar, va a salir de la cárcel: María Elena Ríos

La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, alertó de irregularidades en la audiencia que este martes se lleva a cabo sobre el ataque con ácido que sufrió hace más de dos años, que permitirían al autor intelectual de su intento de feminicidio, Antonio Vera Carrizal, llevar su proceso en libertad.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar en Así el Weso, acusó que el juez Teódulo Pacheco Pacheco es un juez parcial que permitió los medios de prueba incoherentes de la defensa, mientras dice que no hay tiempo para darle la palabra a ella, además de desechar todo lo que su abogada presenta. Alega, dijo, que como no murió en el intento de feminicidio, no es un hecho grave, mientras su agresor, Vera Carrizal, se ríe, se burla de la situación.

Yo no me he rendido pero tampoco estoy dispuesta a seguir tolerando y a que me obliguen a vivir procesos, que yo no necesitaba en mi vida y aunque diga el juez que aunque sea feminicidio yo no morí por lo tanto no es grave, no señores, a mi me marcaron de por vida y mi vida la cambiaron porque este proyecto de mi vida yo no lo tenía y aun así lo he reconstruido

Agregó que este juez está tratando como víctima a Vera Carrizal, mientras la acusa de querer alargar el proceso y la acusa de estar exagerando por haber caído en crisis al darse cuenta de las irregularidades de esta audiencia.

he caído en crisis más de tres veces y aun así se atreve a decir el juez que estoy exagerando, ¿cómo quieren que me sienta si mi agresor, quien me quiso matar, va a salir de la cárcel? Esto es evidentemente un pacto, yo no soy abogada pero me doy cuenta de qué es válido o no y mi agresor va a salir y qué voy a hacer

Finalmente, María Elena Ríos hizo un llamado a la nueva presidenta de la Suprema Corte porque el Tribunal de Justicia del estado está a punto de cometer una injusticia, pues además de no querer detener al hijo de Vera Carrizal, quieren que éste cómodamente pase su proceso en libertad.