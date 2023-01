Yasmín Esquivel plagió y debe largarse de la SCJN: Germán Martínez

La UNAM es un organismo descentralizado con autonomía de cátedra para expedir títulos, “decir que no se le puede quitar el título es como decir que no se puede reprobar a alguien en la UNAM porque no pasó el examen”, argumentó el senador del Grupo Plural, Germán Martínez quien sentenció que Yasmin Esquivel “Robó mucho, falsificó mucho” “Debe largase de la Suprema Corte, no renunciar, largarse”.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, detalló “la constitución dice en el artículo 95 que tiene que gozar de buena reputación y tener el título profesional de licenciado no cedula que da la SEP, sino titulo que puede dar la UNAM” “Yo digo que se le debe quitar el titulo de la UNAM y la cédula en la SEP porque falsificó, porque plagió” “Es conducta grave por que afecta la probidad y la honorabilidad, buena reputación” “Esta señora debe tener consecuencias a un plagio”

¿Cómo va a estar ahí alguien que violó la Constitución? “Eso es cinismo puro, indecencia desvergonzada”. “Vergonzoso para la Corte, para la UNAM, para México, para los mexicanos para los que trabajaron y estudiaron en la UNAM y fueron a la escuela con esfuerzos y tienen un título igualito que el título pirata, fake de la señora Esquivel”.

El artículo 110 habla de juicio político a ministro de la Corte que ha cometido mal despacho, “nosotros en el grupo plural lo vamos a intentar”.

“Una juez constitucional de este país que compro una tesis en su juventud, por su puesto que hay la presunción de que puede vender las sentencias, por eso debe renunciar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, concluyó.