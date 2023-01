Estudiantes detenidos de la UdeG son presos políticos: Mauricio Merino

Hoy reinició la audiencia para Javier Armenta, José Alexis Rojas e Iván Ilich Cisneros quienes podrían quedar en libertad tras seis meses detenidos, luego de presentarse voluntariamente a responder ante un juez, quien aplicó la prisión preventiva oficiosa, compartió el coordinador nacional del movimiento Nosotrxs, Mauricio Merino en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El asunto se origina porque estos jóvenes, luchadores sociales de la Federación de Estudiantes, se sumaron a los vecinos de Huentitán en Guadalajara, en un plantón para evitar la privatización del espacio público, que sería un parque público, un terreno de 14 hectáreas que el gobierno regaló a la empresa Iconia "y decidieron convertirlo en un desarrollo inmobiliario... con departamentos carísimos y centros comerciales", "Hay mucho dinero involucrado".

Los jóvenes se sumaron al reclamo por que son vecinos del lugar y "hoy están presos por despojo, la protesta terminó con mucha violencia en agosto de 2021" "Ahora les hacen esta denuncia penal y les montaron un asunto jurídico por el que ahora están en la cárcel".

Merino afirma que "son presos políticos por que se usa la justicia para hacer política y eso es lo que sucedió con ellos", señaló que "es un pleito que está empezando a ser muy peligroso el pelito entre el gobernador Enrique Alfaro y la UdeG".

Alfaro no está de acuerdo en cómo se dirige en la UdeG y el liderazgo de Raúl Padilla, dijo, "emprendió una guerra que no tiene tregua contra la UdeG, regalar 14 hectáreas a una empresa privada, no lo puedo disociar de esa guerra".

"Me consta la agresión verdaderamente inexplicable y muy violenta contra cualquier cosa que signifique la Universidad de Guadalajara"

Lo ocurrido con los jóvenes estudiantes de la UdeG dijo, "rebasa la línea".

Y aunque el gobernador sugirió "ya no use la prisión preventiva oficiosa", Merino espera que los jóvenes sigan ese proceso en libertad y que el caso "ojalá no se lo vaya a dar al mismo juez que ordenó desalojar el plantel con violencia, un juez que hace política".

Ante el conflicto entre Alfaro y la UdeG dijo "me declaro incompetente", "que Alfaro y Ricardo Villanueva que se pongan de acuerdo", concluyó.