Norma Lucía Piña le dará rumbo a la SCJN: Leticia Bonifaz

La llegada de Norma Lucía Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “habla de todas las mujeres que construyeron la posibilidad de este largo camino”, afirma la académica de la UNAM, Leticia Bonifaz.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la abogada recordó que con la llegada de la ministra Cristina Salmorán en 1961 la broma era que “al llegar una mujer la Corte se iba a volver de corte y confección”, de hecho, se tuvo que construir un baño para ella.

A partir de ella, son pocas las mujeres que han llegado a la Corte, tuvieron que pasar 200 años para que una mujer presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La SCJN es un órgano colegiado, el tema no lo decide ella, pero sí le dará rumbo, en su discurso “ya basta de protagonismos, eso es un mensaje directo muy claro”.

Provenir de la carrera Judicial es un punto positivo, de la ministra presidenta que escaló cada uno de los peldaños, conoce por dentro el poder y del Consejo de la Judicatura Federal.

“Norma va a poner la perspectiva de género bien usada, traducida en sentencia”. No ha habido una igualdad sustantiva, no está en la realidad y ella ha sido impulsora la perspectiva de género.

Respecto al dicho “Piña es Peña”, argumentó que los presidentes de la SCJN no quedan ligados a quien los nombró, han tenido votos distintos a los intereses de ellos; “el presidente Peña está muy ocupado como para estar viendo qué pasa en Pin Suárez 2”.

El "techo de cristal" son las condiciones que no nos dejan crecer a las mujeres por estereotipos, "la palabra voy a demostrar que no me gustó. No hay que demostrar nada", concluyó.