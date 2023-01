Contundente el comunicado del rector de la UNAM sobre tesis: Pedro Salazar

Claro, contundente y necesario el comunicado firmado por el rector de la UNAM “acredita que el plagio sucedió”, no se determina quién fue la persona responsable de haberlo realizado, pero “la acción inmoral ya sucedió”. “Habrá que esperar a las conclusiones finales”, afirma Pedro Salazar.

Luego de que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México confirmara las coincidencias en la tesis de un ex alumno de la UNAM y la presentada por la ministra Yasmín Esquivel, el investigador del IIJ -UNAM, compartió en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, que “una tesis no es una formalidad, es una prueba de quien aspira a tener una licenciatura… un documento de solvencia técnica y moral de la persona…un juramento de compromiso -en el caso del derecho- no solamente con la legalidad sino con los estándares éticos que exige la profesión jurídica que tiene mucha relevancia en la vida de las personas de a pie”.

Detalló que la tesis es más que un requisito, es el mecanismo a través del cual la persona que sustenta la licenciatura -en este caso en derecho- acredita que tiene los conocimientos y las capacidades para ejercer la profesión frente a un tribunal que examina no solo el trabajo.

“No hay que minimizar el asunto” “lo que ha sucedido tiene aristas complejas y no podemos llegar a una conclusión antes que la UNAM la emita….pero potencialmente pueden ser muy gravosas para quien cometió un acto antiuniversitario, ilegal e inmoral”.

Sobre la sucesión en la SCJN

Presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es de máxima relevancia hacia el interior del Poder judicial y del poder a la sociedad, es un cargo con responsabilidades de carácter jurisdiccional, quien preside el pleno, modera y conduce las sesiones, autoriza la lista de asuntos que van a pasar por la Corte.

También administra tanto la SCJN como el Consejo de la Judicatura Federal, órgano encargado de la administración de todo el Poder Judicial Federal, carrera de jueces y juezas, y mecanismos de ingreso a la carrera judicial.

Debido a su relevancia, “hemos propuesto separar los dos cargos por la enorme responsabilidad que ambos conllevan”, una responsabilidad política de quien preside uno de los tres poderes por tres años.

La Corte tiene la última palabra en disputas políticas y jurídicas en el país en materias muy relevantes y “aquí el contexto importa”, a quien le toque, presidir la Corte le tocar el último periodo de la administración del presidente López Obrador y el principio de quien resulte electo en 2024.

Por ello, “la SCJN debe jugar un papel de estabilidad institucional en un contexto social muy complejo -políticamente hablando-, para el México contemporáneo”.

Sobre los aspirantes, solo dos de los cinco, el ministro Pérez Dayán y la ministra Piña, viene de la carrera judicial, al igual que Arturo Zaldívar, lo que tuvo ciertas notas positivas, pero que generó tensiones y polémicas al interior del Poder Judicial, sin embargo, “habla de un paulatino cambio de los integrantes del Poder Judicial”, concluyó.